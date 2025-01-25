Протоиерей Фёдор Повный: революция – это технология, противник убил свою совесть на корню

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Наша задача на сегодняшний момент – этот иммунитет поддерживать, не допуская рецидивов болезней, профилактическими мероприятиями, объяснять людям те или иные события, пытаться показывать людям, когда ими манипулируют. И действительно, тогда, когда пытались людей отвести от эмоций в сторону объективной реальности, для многих приходило понимание, что их просто используют. Зачастую используют в темную, это на многих действовало отрезвляюще.
Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:
Революция – это технология. Противником просчитывается психология, привычки, склонности, наклонности. Противник убил свою совесть на корню и действует без всяких принципов, без красных линий, без зазрения совести, порой, убивает миллионы людей. Мы должны быть всегда готовы к новым атакам.