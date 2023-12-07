В Академии управления при Президенте обсудили передовые технологии избирательных кампаний

Новости Беларуси. Роль общественных организаций в избирательной кампании, инструменты вовлечения молодежи в нее, международное взаимодействие как фактор повышения политической культуры. Об этом сегодня, 7 декабря, говорили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии управления при Президенте Беларуси собрались самые активные представители студенческой молодежи и общественных объединений, а в онлайн-формате к обсуждению подключились участники из России и Кыргызстана. Участие в диалоге приняли и представители Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии нашей страны. Основная цель – обменяться опытом и передовыми технологиями избирательных кампаний.

Александра Гончарова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси: Я считаю, что важно объяснить, почему нужно и важно голосовать, идти на выборы. Каждый голос должен быть учтен. То есть я считаю, что молодежь должна голосовать, потому что мы определяем наше будущее, что будет с нами дальше.

Дмитрий Муравейников, председатель Молодежного совета при ЦИК Беларуси:

Мы хотим показать молодым людям, что выборы – это возможность избрать достойнейших людей нашего общества на грядущих выборах. И молодежь должна обсуждать выборы, должна изучать электоральный процесс. Ведь благодаря этому мы делаем наше общество лучше, электоральный процесс безопаснее, обеспечиваем электоральный суверенитет.

Стоит отметить, что сейчас среди молодежи набирает популярность электоральное волонтерство. Во время проведения единого дня голосования ребята будут заняты в участковых комиссиях и на избирательных участках.