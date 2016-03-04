Наталья Кочанова и Андрей Шорец поздравили обладательниц Ордена Матери в преддверии 8 Марта

Новости Беларуси. В адрес женщин в эти дни звучат самые теплые слова от детей, мужей, коллег и друзей. В преддверии 8 Марта заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поздравили обладательниц Ордена Матери. А многодетные горожанки не упустили возможности задать представителям власти интересующие вопросы.

За активную общественную деятельность многим из них вручили грамоты, цветы и подарки. А также многодетные семьи получили пригласительный билет на благотворительное представление в Белгосцирк, которое состоится 11 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об интригующем бонусе от городской власти напомнили и сегодня: будущему двухмиллионному жителю столицы обещают подарить квартиру.

Сегодня в Минске 537 женщин, которые родили и воспитывают пятерых и более детей.

В мае ко Дню семьи объявят новых матерей-героинь. Среди них – воспитатели, садоводы, инженеры-конструкторы и домохозяйки. Многие успешно совмещают профессию мамы с карьерой. Отрадно, что с каждым годом в Минске число мам увеличивается более чем на тысячу.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Конечно, хотелось бы, чтобы та тенденция, которая наметилась в плане демографической ситуации, поддержки многодетных семей, сохранилась. И чтобы те задачи, которые были поставлены перед нами и на предыдущее пятилетие, были реализованы достаточно успешно.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

В преддверии 8 Марта у нас есть такая хорошая традиция: мы собираем многодетных мам, общаемся. Мы рассказываем, что мы делаем для поддержки многодетных семей, они задаю вопросы. И вот такой симбиоз позволяет нам держать руку на пульсе и понимать, что необходимо делать городу, чтобы город прирастал, чтобы нас становилось больше.