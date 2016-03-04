Орденом Матери наградили 38 женщин Минской области

Новости Беларуси. Благодарность за нежность и любовь. В облисполкоме многодетные женщины Минщины получили Орден Матери. Высокую государственную награду по поручению главы государства матерям центрального региона вручил губернатор области Семен Шапиро, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего на Минщине Орден Матери имеют более полутора тысяч женщин. Теперь к этому списку присоединились еще 38 мам из 16 районов области, воспитывающих пятерых и более детей.

Торжества в этом году прошли в новом формате: праздник стал семейным. На церемонии вместе с женщинами были и их вторые половинки, которые всегда рядом.

За последние 5 лет на Минщине рождаемость увеличилась на 15 процентов, количество больших семей возросло на треть.

Поддержка многодетных родителей – среди приоритетов государственной политики. Так, более 2,5тысяч семей уже воспользовались правом на получение семейного капитала.