Новости Беларуси. Сильная дипломатия слабого пола. Традиционная весенняя встреча с супругами глав дипмиссий и представительств международных организаций прошла 4 марта в Минске.

Экскурсия в ботаническом саду и прогулка по столице на ретро-автобусе. Кульминацией стал праздничный концерт. Такая интернациональная встреча — хороший повод для установления новых контактов и укрепления старых.

В неформальной обстановке дамы затронули несколько актуальных тем. В частности, роль Беларуси в установлении мира, вклад нашей страны в международную экономику и развитие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ибтасам Верфалли, супруга главы дипломатического представительства Государства Ливия в Республике Беларусь:

У нас одинаковые цели и желания. И Беларуси, и Ливия – мы все хотим безопасности, хотим благосостояния народа. Мы выступаем против терроризма. Мы очень уважаем позицию Беларуси. Мы очень ее поддерживаем.

Илька Деттмар, супруга главы дипломатического представительства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Что же касается экономических отношений, между Беларусью и Германией не всегда всё было гладко. Но меня радует, что сейчас идет позитивная тенденция, и мы преодолели негативный период, который у нас был, и перед нами открываются новые возможности.