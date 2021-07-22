Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области.
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Решение социальных вопросов на повестке дня и у председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Несмотря на то что прием граждан проходил в Новолукомле, со своими проблемами приехали даже из других регионов: Новополоцк, Поставы, Сенно. Круг проблем, как и география, широк.
Фермерам из Сенненского района не хватает земли для ведения подсобного хозяйства. У них 28 коров. А пастбища около дома принадлежат местному сельхозпредприятию. Учитель из Поставского района обеспокоен закрытием школы. В 2008 году здание капитально отремонтировали.
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Юрий Котович, учитель УО «Андроновская ясли-сад-базовая школа Поставского района»:
Идеальная школа: спортзал, технические мастерские, комфортная столовая, уютный детский сад. Всех жителей агрогородка Андроны задел такой момент – почему из двух школ закрывают школу с лучшими условиями, а школу с худшими условиями оставляют?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я услышала о том, что люди переживают за свою область, за свой агрогородок. Они хотят, чтоб он развивался, чтобы он жил. Хотелось бы, чтобы наши руководители на местах были более внимательны к тем задачам, которые стоят перед ними, и более внимательны к тем вопросам, которые задают люди. Потому что вопросы, с которыми ко мне сегодня обратились, они абсолютно правомерны.
Член Совета Республики: люди заинтересованы в том, чтобы их регион развивался – это позитивно
Решено, что такой формат работы – сразу выезжать в область внушительным составом и вникать в проблемы – в Совете Республики будут практиковать ежемесячно.
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