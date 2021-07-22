Наталья Кочанова: хотелось бы, чтобы руководители на местах были более внимательны к задачам, которые стоят перед ними

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области.

Решение социальных вопросов на повестке дня и у председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Несмотря на то что прием граждан проходил в Новолукомле, со своими проблемами приехали даже из других регионов: Новополоцк, Поставы, Сенно. Круг проблем, как и география, широк.

Фермерам из Сенненского района не хватает земли для ведения подсобного хозяйства. У них 28 коров. А пастбища около дома принадлежат местному сельхозпредприятию. Учитель из Поставского района обеспокоен закрытием школы. В 2008 году здание капитально отремонтировали.

Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха