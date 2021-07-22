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Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

22 июля 2021 18:58
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области.

Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью-1

Географию мест диалога продумали, чтобы попасть на прием можно было без затруднений из любой точки Витебщины. Обращались с самыми разными проблемами – от личных до коллективных. И ни одна не осталась без решения или пояснения.

Подробности в репортаже Виктора Пралича.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью-4

Переулок Амбулаторный в центре Толочина только днем выглядит тихо и спокойно, несмотря на то что находится в центре города. В частном секторе здесь проживают и молодые семьи с детьми, и люди преклонного возраста. Ближе к вечеру и всю ночь жители микрорайона принудительно становятся участниками развлечений молодежи.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью-7

Анна Анненкова, жительница Толочина:
Местная молодежь стала после 10-11 часов приезжать и шуметь, громко слушать музыку. Мотоциклы, машины. И это продолжается буквально года 3-4. И все это длится до рассвета. Мы обращались неоднократно в милицию. Они приезжали, успокаивали их. Но это все продолжается и по сей день.

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью-10

Виктория Варнавская, жительница Толочина:
Окно в доме не открыть. Когда шум слышат, то они просыпаются и нужно вставать чаще, чем обычно. У нас ребенку два года и полгода. Это проблема большая.

Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха

Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью-13

Жители Амбулаторного переулка с этой хронической проблемой решили обратиться за помощью к сенатору. В Толочине 22 июля прием граждан вел Сергей Сивец – председатель Постоянной комиссии Совета Республики. Решение принято незамедлительно – разобраться. Это как минимум нарушение общественного порядка.

Обратились жители Толочина и района с вопросами ремонта дорог, благоустройства, частно-правового спора. По всем проблемам нашли алгоритмы их решения с местными властями. Некоторые вопросы взяты на контроль в Совете Республики.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Прием граждан # общество # Виктор Пралич # Анна Анненкова # Виктория Варнавская # Сергей Сивец # Михаил Красовский # Юрий Деркач # Наталья Кочанова # Юрий Котович # Фотофакт

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