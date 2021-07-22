Это продолжается уже 4 года. Жители Толочина попросили депутата помочь с шумной молодёжью

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля ускорить процесс решения своих проблем могли жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу по нескольким районам области.

Географию мест диалога продумали, чтобы попасть на прием можно было без затруднений из любой точки Витебщины. Обращались с самыми разными проблемами – от личных до коллективных. И ни одна не осталась без решения или пояснения. Подробности в репортаже Виктора Пралича.

Переулок Амбулаторный в центре Толочина только днем выглядит тихо и спокойно, несмотря на то что находится в центре города. В частном секторе здесь проживают и молодые семьи с детьми, и люди преклонного возраста. Ближе к вечеру и всю ночь жители микрорайона принудительно становятся участниками развлечений молодежи.

Анна Анненкова, жительница Толочина:

Местная молодежь стала после 10-11 часов приезжать и шуметь, громко слушать музыку. Мотоциклы, машины. И это продолжается буквально года 3-4. И все это длится до рассвета. Мы обращались неоднократно в милицию. Они приезжали, успокаивали их. Но это все продолжается и по сей день.

Виктория Варнавская, жительница Толочина:

Окно в доме не открыть. Когда шум слышат, то они просыпаются и нужно вставать чаще, чем обычно. У нас ребенку два года и полгода. Это проблема большая. Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха