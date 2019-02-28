Наталья Эйсмонт: «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного президентского Послания

Новости Беларуси. «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного Послания главы государства народу и Национальному собранию, а это всегда программный и очень важный документ для всей страны. Об этом заявила пресс-секретарь Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Александра Лукашенко «Большой разговор» – это своего рода лакмусовая бумажка – возможность узнать, что волнует людей, так как в интернете сейчас проходят многочисленные опросы на эту тему, подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества

Говоря о круге участников завтрашней встречи, она отметила, что именно журналисты должны знать, о чем думают белорусские граждане, что их беспокоит. В свою очередь эксперты являются лидерами мнений.