Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом». Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что участниками диалога станут более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, представители разных религиозных конфессий.

Встреча в таком формате впервые прошла в феврале 2017 и имела большой общественный резонанс. Общение длилось более семи часов и охватило самый широкий круг тем, в том числе и весьма острых. Среди прозвучавших вопросов были и те, что пришли от обычных граждан.