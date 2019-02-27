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Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества

27 февраля 2019 18:04
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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом». Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что участниками диалога станут более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, представители разных религиозных конфессий.

Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества-1

Встреча в таком формате впервые прошла в феврале 2017 и имела большой общественный резонанс. Общение длилось более семи часов и охватило самый широкий круг тем, в том числе и весьма острых. Среди прозвучавших вопросов были и те, что пришли от обычных граждан.

Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества-4

В связи с этим, информационное агентство БелТА с этого дня вновь предлагает задать вопрос Президенту. Самые интересные и важные из присланных тем будут озвучены на предстоящей встрече с Александром Лукашенко. Отправить свой вопрос можно круглосуточно на электронную почту.

# Большой разговор с Президентом # общество # Фотофакт

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