Какие вопросы хотят адресовать Президенту? Спросили у жителей страны

Новости Беларуси. Белорусы активно пользуются возможностью задать свой вопрос главе государства. За сутки до большого разговора с Президентом на онлайн-сервис БЕЛТА уже поступило более 800 вопросов не только из разных уголков страны, но и со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темы, которые волнуют граждан, самые разные: обеспеченность жильем, выплата пособий, поддержка многодетных семей. На уровне регионов красной нитью проходит проблема создания рабочих мест и роста уровня доходов населения. Также не остаются в стороне вопросы образования, здравоохранения, спорта, развития социальной инфраструктуры. Не обходится и без личных просьб, указываются недоработки на уровне местной власти.

Что волнует белорусов: какие вопросы приходят на онлайн-сервис БЕЛТА накануне большого разговора с Президентом

Отметим, отправлять свои вопросы на электронную почту БЕЛТА можно и в течение этого дня. К агентству присоединись также крупные государственные СМИ. Форму для отправки вопроса главе государства можно найти также на сайте СТВ.