МВД предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы с дорожными нарушителями

Что касается балльной системы для нарушителей ПДД, то это не является белорусским ноу-хау, подобная практика существует во многих странах.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Балльная система работать будет достаточно просто: за определенные виды правонарушений в области дорожной безопасности будут начисляться баллы. И когда гражданин – водитель или пешеход – будут набирать определенное количество баллов за эти правонарушения, он будет лишаться права на управление транспортным средством на определенный период времени, дабы исключить возможность совершения более тяжкого правонарушения, в том числе преступления.

Доложил министр и о выполнении отдельных поручений главы государства. Речь шла в том числе об обеспечении экономической безопасности и противодействии коррупции. В 2018 году выявили более 6 тысяч уголовно наказуемых деяний. Из тенденций отметим сокращение фактов фальшивомонетничества, хищений с использованием служебных полномочий и фактов взяток.