Наталья Цилинская, Любовь Черкашина и другие известные белорусы приняли участие в гала-концерте республиканской акции «Мы – вместе!»

Новости Беларуси. «Мы – вместе!» на сцене и в зале Дворца спорта. 9 октября столица приняла финальный гала-концерт республиканской акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К исполнителям на сцене присоединились и зрители в зале, которые подхватили всеми любимые мелодии. Среди них песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича, «Песняров».

Музыкальный тур «Мы вместе» с аншлагами прошел во всех областях нашей страны. Он объединил людей разных возрастов и профессий. В акции приняли участие ученые, спортсмены, артисты, политики. Одним словом, все те, кто эти важные для страны дни, предпочел быть вместе.

И вот сегодня приглашенные на концерт известные люди делились секретами успеха.

Сергей Манько, ведущий СТВ:

Очень много громких побед, очень много громких имен появилось в последнее время в Беларуси. И сегодня, когда вся страна здесь, на этом концерте, очень приятно быть частичкой большой красивой страны – Беларуси. Очень приятно, что мы сегодня вместе.

Любовь Черкашина, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр:

Спорт – в передовиках, мы – ведущие, мы держим имидж страны за рубежом. Очень важно, чтобы люди нас понимали и поддерживали.

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:

Актеры, музыканты, спортсмены, телеведущие – все сегодня здесь. Это еще одна прекрасная возможность почувствовать то единение белорусов, что мы сегодня все вместе.

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке, призер Олимпийских игр:

Когда нация – одно целое, мы вместе, тогда никакие беды не страшны. Вот и все.