Наталья Цилинская, Любовь Черкашина и другие известные белорусы приняли участие в гала-концерте республиканской акции «Мы – вместе!»

Новости Беларуси. «Мы – вместе!» на сцене и в зале Дворца спорта. 9 октября столица приняла финальный гала-концерт республиканской акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К исполнителям на сцене присоединились и зрители в зале, которые подхватили всеми любимые мелодии. Среди них песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича, «Песняров».
Музыкальный тур «Мы вместе» с аншлагами прошел во всех областях нашей страны. Он объединил людей разных возрастов и профессий. В акции приняли участие ученые, спортсмены, артисты, политики. Одним словом, все те, кто эти важные для страны дни, предпочел быть вместе.
И вот сегодня приглашенные на концерт известные люди делились секретами успеха.
Сергей Манько, ведущий СТВ:
Очень много громких побед, очень много громких имен появилось в последнее время в Беларуси. И сегодня, когда вся страна здесь, на этом концерте, очень приятно быть частичкой большой красивой страны – Беларуси. Очень приятно, что мы сегодня вместе.
Любовь Черкашина, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр:
Спорт – в передовиках, мы – ведущие, мы держим имидж страны за рубежом. Очень важно, чтобы люди нас понимали и поддерживали.
Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:
Актеры, музыканты, спортсмены, телеведущие – все сегодня здесь. Это еще одна прекрасная возможность почувствовать то единение белорусов, что мы сегодня все вместе.
Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке, призер Олимпийских игр:
Когда нация – одно целое, мы вместе, тогда никакие беды не страшны. Вот и все.