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Семен Шапиро провел встречу с жителями Пуховичского района

09 октября 2015 14:54
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Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома выслушал жителей Пуховичского района. Земельные споры, жилищно-коммунальные вопросы, а также благоустройство памятников и мемориалов погибшим во время Великой Отечественной войны – в числе наиболее актуального.

Отдельной стала тема продажи с аукционов неиспользуемых объектов. В регионе есть проблемы с имуществом, проданном за одну базовую величину. Как правило, оно не используется из-за того, что оказалось в собственности инвестора, который не имеет средств на реорганизацию приобретенного объекта. Семен Шапиро выразил мнение, что законодательно следует определить процедуру подтверждения покупателем своей платежеспособности.

Во время встречи с губернатором звучали не только предложения, но и благодарности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Прием граждан

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