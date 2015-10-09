Александр Лукашенко пообщался со строителями Белорусской АЭС и жителями Островецкого района

Новости Беларуси. Самое современное оборудование и новейшие технологии – это, конечно, важно, но главное все же кадры, которые будут работать на АЭС. И неудивительно, что подготовке специалистов уделяется особое внимание. В Островце создан целый учебно-тренировочный центр. А достойный уровень жизни обеспечит развитая инфраструктура: просторные квартиры, детские сады, школы, магазины шаговой доступности, поликлиники с современным оборудованием. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о будущем города атомщиков.

Будущая АЭС станет местом работы для более двух тысяч специалистов. Особая роль у тех, кто будет контролировать работу реактора. Это элита атомной энергетики. Около сотни профессионалов. Ведь любой проект – это, прежде всего, люди! Специалисты белорусской станции будут постоянно поддерживать уровень квалификации. Для этого организован учебно-тренировочный центр. Он откроется к концу года. Здесь расположен специальный тренажер – полная копия блочного пульта управления АЭС.

Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Здесь отрабатываются командные действия взаимодействия в смене, срабатываемость. Здесь же проводятся противоаварийные тренировки. Они проводятся каждый квартал. Каждая смена проигрывает различные ситуации и отрабатывает действия при нештатных ситуациях. Это делается для того, чтобы человек имел постоянную готовность к несению, выполнению своих функциональных обязанностей и обеспечивал надежную, безопасную, безаварийную работу станции.

Здесь персонал будет оттачивать навыки управления энергоблоком. На их плечах ответственность за ядерную и радиационную безопасность. Обучение будут вести российские инструкторы из Нововоронежского учебно-тренировочного центра «Атомтехэнерго».

На первом месте для специалистов любого уровня – безопасность, уже потом речь идет о показателях выработки энергии. Это главный принцип подготовки. Зачем в стране нужна своя атомная станция, Президент еще раз говорит, общаясь со строителями этого масштабного проекта. Здесь же присутствуют и жители Островецкого района. Глава государства напоминает, что у соседей такие энергообъекты тоже действуют.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне долго пришлось убеждать вас, особенно в Островце, на первых порах я даже боялся вам говорить о том, что мы здесь будем строить станцию. Но сегодня, я думаю, вы все убеждены в том, что мы поступили правильно. У нас должна быть станция: это дешевая электроэнергия, это новые технологии, это совершенно другой облик белорусской нации. Я, вот, опять же, рассказывал своему другу, вместе работали (будучи он премьер-министром, Сергей Владиленовичу): в здравоохранении мы достигли космических высот по лечению, трансплантации, по диагностике. В образовании мы не будем ничего ломать, мы дошлифуем, у нас хорошее образование. В космическом плане мы того же космоса достигли, запустив свой спутник. Сегодня мы имеем лучшие спутники, производим в Беларуси. Их заказывает даже Россия и Китайская Народная Республика – ведущие космические державы. Точно так и здесь. Вот это точки роста. Это потребовало нового уровня образования. Нам пришлось перестраиваться для того, чтобы подготовить молодежь для работы здесь. Так же и на тех космических объектах. Вот я был на этом объекте здравоохранения: одни молодые люди, глаза горят, все понимают, во всем разбираются. Просто приятно было смотреть. Это совсем другой уровень страны. А страна – это люди.

Именно строительство белорусской АЭС стало толчком для развития небольшого Островца в Гродненской области. Сегодня он превращается в городок энергетиков. 8-тысячный населенный пункт в ближайшие годы вырастет втрое. Сейчас здесь развернулось масштабное строительство. К 2018 сдадут 3,5 тысячи квартир. Сейчас открылась гимназия и детский сад, будут возводить новый лечебный корпус в больнице. К концу года завершат участок дороги, который соединит два новых района.

Елена Севостьян, директор гимназии №1 Островца:

Конечно, вам безмерно благодарны за инициативу, участие и принятое вами решение о строительстве Белорусской АЭС именно в нашем регионе. Хотелось бы узнать, можем ли мы надеяться на развитие спортивного комплекса?

Александр Лукашенко:

Без спортивных и досуговых объектов не может быть здесь города. Потому что здесь молодежь в основном придет и приток будет за счет молодежи. Как такой комплекс без спортивных сооружений? Поэтому мы как раз обсуждали все спортивные сооружения, даже культурно-спортивный комплекс – ледовую арену, как это обычно бывает в районных центрах, мы обязательно здесь построим.

Вот в Минске мы сейчас запланировали упрощенные варианты бассейнов. Сейчас люди занимают ночью очередь, чтобы купить абонемент на имеющиеся бассейны – их мало. Поэтому поручено мэру Минска разработать упрощенный проект бассейна. Человеку что надо? Чтобы было тепло, раздевался, и чтобы он пришел в эту длинную ванну 25-50 метров поплавать. Думаю, что атомная станция должна вложить и построить (я имею в виду, что, в основном, здесь же будут люди) один бассейн. Один – губернатор построит. И мы поможем уже что-то вам. Я думаю, что 2-3 бассейна вам придется иметь для того, чтобы население могло оздоравливаться.

В белорусских вузах идет подготовка специалистов для будущей станции, но без привлечения опытных специалистов из-за рубежа не обойтись. Таких здесь уже трудится около семи десятков. Президент выразил готовность их поддержать.

Александр Лукашенко:

Иностранцы, а их будет по плану 69 крупных специалистов – мы их всех считали, у меня совещание было на эту тему месяца три тому назад – они уже не иностранцы. И если нужно для этого что-то сделать, вы, пожалуйста, скажите своему руководителю, если это от меня зависит. Прием гражданства – это по Конституции право Президента, я могу принять такое решение. Вы скажите через своего руководителя. Владимир Владимирович Семашко, вице-премьер постоянно здесь бывает, он внесет предложение, и мы по всем конкретным вопросам примем решения.

То есть, по сути, сегодня не просто осуществляется масштабный энергетический проект, а формируется целый пласт уникальных специалистов для страны. Беларусь богата на таланты. Многие громко заявляют о себе в мире, как накануне эта сделала писательница Светлана Алексиевич, получившая Нобелевскую премию по литературе. О ней говорят, как о человеке с альтернативной точкой зрения и собственной позицией. По словам Президента, такие люди могут спокойно работать в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Я рад за нее, потому что это гражданка Беларуси, это говорит о том, что, какую бы ты позицию ни занимал, все-таки в Беларуси возможно работать и творить, писать, высказывать свою точку зрения, позицию и так далее. Я не считаю ее каким-то большим оппозиционером. Она писала нормальные произведения, у нее соответствующий стиль – от первого лица, если я не ошибаюсь. Она искала людей, она собрала деньги и поехала в Афганистан. Побыла там, потом написала, естественно, тенденциозно, взяв людей, которые что-то там прошли, видели, и погибших людей, но это точка зрения конкретных людей. Какая же здесь оппозиционность? Это ее форма, ее стиль. Я ничего против не имею. И, начиная от произведений, которые, в общем-то, и советской властью поддерживались, возьмите «У войны не женское лицо», ее знаменитое сочинение (я просмотрел несколько по диагонали в свое время, как люди отзывались о войне, как женщины отзывались об этом), «Цинковые мальчики» и прочее. Это своеобразный стиль подачи, но это же реальность. Важно, что первый наш белорус в литературе после советских времен – они тоже нам были не чужие – стал лауреатом Нобелевской премии. Главное сейчас – как ты распорядишься этим багажом. Если ты гражданка Беларуси (не важно, что ты родилась в Украине), это твоя земля, твое государство, нравится тебе или не нравится, но ты уже сегодня человек, поднявшийся высоко, посмотрим, как же ты этот имидж, этот багаж, который у тебя появился, используешь во благо своего народа. Вот что сегодня важно. Поэтому, комментируя сегодня это событие, я из этого исхожу. Я хочу, чтобы польза была для народа, коль уж тебе выпало счастье получить известную в мире Нобелевскую премию.

Было заметно, что высокая оценка Президентом усилий строителей белорусской АЭС, им, как бальзам на душу.

В подарок Президенту преподнесли символический сувенир, но из настоящего бетона. Частичка того, что лежит в основании белорусской атомной станции. Это ее прочная основа, а сам энергетический проект станет точкой роста для всей страны.