Наталия Павлюченко: в системе соцзащиты Беларуси более 80% работников – женщины

Бренд Беларуси, гарантия стабильности и справедливости в обществе – это о социальной защите населения нашей страны. Сегодня работники отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Как отметил глава государства, в системе соцзащиты нет случайных людей, ведь согреть душу и подарить надежду в сложную минуту способны лишь сильные духом профессионалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поздравил сотрудников социальной защиты с профессиональным праздником

Система социального обслуживания населения постоянно пополняется новыми услугами, внедряются различные формы работы. Например, одно из последних новшеств – это долговременный уход за пожилыми людьми. Пенсионеры находятся под присмотром не только социальной службы, но и медиков. По-прежнему одна из популярных услуг – обслуживание на дому. Всего же в социальной сфере работает свыше 40 тысяч профессиональных специалистов.