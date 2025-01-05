Наталия Павлюченко: в системе соцзащиты Беларуси более 80% работников – женщины
Бренд Беларуси, гарантия стабильности и справедливости в обществе – это о социальной защите населения нашей страны. Сегодня работники отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Как отметил глава государства, в системе соцзащиты нет случайных людей, ведь согреть душу и подарить надежду в сложную минуту способны лишь сильные духом профессионалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поздравил сотрудников социальной защиты с профессиональным праздником
Система социального обслуживания населения постоянно пополняется новыми услугами, внедряются различные формы работы. Например, одно из последних новшеств – это долговременный уход за пожилыми людьми. Пенсионеры находятся под присмотром не только социальной службы, но и медиков. По-прежнему одна из популярных услуг – обслуживание на дому. Всего же в социальной сфере работает свыше 40 тысяч профессиональных специалистов.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Они дарят свое тепло, свою душу и свое сердце своим подопечным. Система большая, у нашей системы женское лицо – более 80 % работающих женщины. Очень рады, когда в нашу систему приходят молодые люди. Это такая хорошая школа, которая позволяет в себе открыть самые высокие душевные качества. Здорово, когда они остаются и продолжают работать в нашей системе.