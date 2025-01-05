В одном из минских ТЦ провели концерт, посвящённый электоральной кампании

Главное общественно-политическое событие года – выборы Президента – состоятся в Беларуси уже через три недели. Сейчас у кандидатов есть возможность представить свои предвыборные программы, а у избирателей – внимательно ознакомиться с ними и принять для себя решение. Узнать обо всех тонкостях электоральной кампании, получить информацию о кандидатах у минчан была возможность накануне. В одном из торговых центров Минска развернулась программа «Твой выбор – наше будущее!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники заряжали посетителей ТЦ праздничным настроением: в программе – выступления артистов и творческих коллективов. А по соседству разместились интерактивные площадки, где активисты отвечали на вопросы людей о выборах, рассказывали, где развернутся избирательные участки и не только. Также желающим раздавали памятки с полезной информацией об электоральной кампании.

Люди интересуются календарным планом избирательной кампании. Люди интересуются, где будут размещены участки для голосования, когда начнется досрочное голосование.

Важно информировать людей в такой важный, ответственный момент истории. Каждый человек должен ориентироваться в этих вопросах, принимать важное решение для себя, сделать правильный выбор.

Очень интересно наблюдать, как проходит подготовка к выборам в стране, как раз тематическое мероприятие. О семье, о родителях, к чему надо стремиться.