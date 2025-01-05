Королько: раньше в Новогрудке район на район шёл, а сейчас молодёжь привлекает спорт

Игорь Позняк, СТВ: И вот те самые мальчишки из 90-х – сегодня вполне себе солидные отцы – приводят на окраину Новогрудка уже своих детей, а кое-кто и внуков. Их сюда как магнитом тянет. А все потому, что локация по-прежнему идеальная, но смысл этого слова сегодня кардинально другой.

Светлана Королько, председатель районного Совета депутатов:

Наверное, из близлежащих городов, которые располагаются вокруг Новогрудка – это Ивье, Кореличи, Дятлово – сегодня мы можем считать себя, конечно же, одним из развивающихся райцентров. Лет 20, 30, 40 тому назад у нас даже некоторые криминальные районы были в Новогрудке, будь то Черемушки, и говорили, что вот есть такая тема: один микрорайон шел, так сказать, на второй микрорайон. А сейчас мы говорим, что такие спортивные объекты, как наш физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», спортивно-биатлонный комплекс «Селец», они привлекают молодежь. Придите сегодня вечером сюда. Здесь все скамеечки заняты, здесь не только молодежь, но и люди пожилого возраста отдыхают, здесь спортивные площадки, развитие различных видов спорта – и это дает о себе знать.