Цилинская о «моде» на спорт: физкультура доступна каждому человеку

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

На стадионе «Динамо» я тоже была, не джинсы покупала, а помню, что-то кухонное. Но то, что сейчас все восстановлено, мало того, оно не то что получило обратно свой статус спортивный, оно преобразовано, улучшено. И плюс к этому столько спортивных объектов в нашей стране появилось еще дополнительно, которые используют по прямому назначению, и на очень многих все настолько занято, что ты туда даже впихнуться не можешь. Не потому что они модные или популярные, а потому что люди занимаются спортом. Я никогда не гонюсь за модой, но эта мода мне нравится, вот прям честно скажу, нравится. Потому что большой спорт – это все сложно, да, не каждому дано, а физкультура доступна каждому человеку.

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