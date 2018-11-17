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«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»

17 ноября 2018 15:00
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Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов: областные «Дожинки» принимает город Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»-1

В шествии приняли участие аграрии со всех районов. Процессия растянулась на сотни метров. У каждого хозяйства свои герои жатвы и символ «Дожинок» (богато украшенный каравай).

«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»-4

К празднику преобразился и сам город Ивье – открылись важные социальные объекты. А буквально несколько часов назад в городе появился Сквер влюбленных и аллея скульптур.

«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»-7

По традиции не обошлось без подарков от гостей: два новых электромобиля получили Ивьевская районная больница и центр социального обслуживания.

«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»-10

Настроение отличное, праздник отличный. По нашим лицам, наверное, видно, что организаторы очень постарались. Огромное спасибо всем от руководства района для всех, кто тут участвует.

«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»-13

Аграрии Гродненской области показали достойный результат, несмотря на капризы погоды. В области намолочено свыше миллиона тонн зерна, зернобобовых и кукурузы. Регион – традиционный лидер по урожайности сахарной свеклы. В эти минуты праздник в Ивье продолжается. Завершатся народные гулянья фейерверком.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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