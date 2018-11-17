В воскресенье 18 ноября в Беларуси ожидается до -7 градусов мороза

Новости Беларуси. Ночью 18 ноября в Беларуси столбик термометра может опуститься до -7°С.

Как сообщает Белгидромет, ночью на юге страны ожидается переменная облачность, днём на всей территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами слабые туман и гололёд. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью прогнозируется преимущественно западный ветер, днём – северный, на юге Беларуси – северо-восточный.

В тёмное время суток вероятность осадков не превышает 5-10% по всей территории республики, кроме Витебска, где эта вероятность составляет 80-90%. Днём мокрый снег и дождь пройдут по всей стране.

Ночью на юго-восточных территориях Беларуси похолодает до -3… -7°С, а в Минске, Витебске и Гродно ожидается -1...-3°С. Днём в Бресте, Витебске и Могилёве потеплеет до 0… +2°С, в Гомеле будет -1… +1°С, в Минске – +1… +3°С, в Гродно – +2… +4°С.