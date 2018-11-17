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Корзина «Богач», новый гимн и фейерверк: Ивье принимает областные «Дожинки»

17 ноября 2018 11:39
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Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отмечают 17 ноября в Гродненской области. Региональные «Дожинки» проходят в Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корзина «Богач», новый гимн и фейерверк: Ивье принимает областные «Дожинки»-1

Улицы города превратились в один большой гостиный двор с торговыми и ремесленными рядами, тематическими площадками, культурными, спортивными и развлекательными зонами. Сюда съехались аграрии всего региона. Лучшим будут вручены грамоты и ценные подарки.

Корзина «Богач», новый гимн и фейерверк: Ивье принимает областные «Дожинки»-4

Символом праздника стала корзина «Богач» высотой около 3 метров, наполненная зерном нового урожая из всех районов области. Впервые в Ивье прозвучит и гимн агрофеста.

Корзина «Богач», новый гимн и фейерверк: Ивье принимает областные «Дожинки»-7

Для жителей «Дожинки» – большое событие. К этому дню в городе обновили несколько детских садов, Дом культуры, после реконструкции также открылся стадион. Завершит народные гулянья вечерний фейерверк.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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