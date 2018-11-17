Корзина «Богач», новый гимн и фейерверк: Ивье принимает областные «Дожинки»

Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отмечают 17 ноября в Гродненской области. Региональные «Дожинки» проходят в Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы города превратились в один большой гостиный двор с торговыми и ремесленными рядами, тематическими площадками, культурными, спортивными и развлекательными зонами. Сюда съехались аграрии всего региона. Лучшим будут вручены грамоты и ценные подарки.

Символом праздника стала корзина «Богач» высотой около 3 метров, наполненная зерном нового урожая из всех районов области. Впервые в Ивье прозвучит и гимн агрофеста.