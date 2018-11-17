На прямую линию с зампредом Мингорисполкома 17 ноября обратились более 250 человек

Новости Беларуси. Более 250 звонков поступило 17 ноября на прямую телефонную линию Мингорисполкома. На связь с минчанами вышел зампредседателя Игорь Юркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это субботнее утро выдалось в Беларуси морозным, однако жалоб на нарушение теплоснабжения не было. Тем не менее, сфера ЖКХ по-прежнему в центре внимания. В том числе качественная уборка, а также содержание территории и подъездов. Также минчане интересовались переносом остановок общественного транспорта. Во время прямых телефонных линий затронута была и тема социального обслуживания населения.