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На прямую линию с зампредом Мингорисполкома 17 ноября обратились более 250 человек

17 ноября 2018 11:57
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Новости Беларуси. Более 250 звонков поступило 17 ноября на прямую телефонную линию Мингорисполкома. На связь с минчанами вышел зампредседателя Игорь Юркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это субботнее утро выдалось в Беларуси морозным, однако жалоб на нарушение теплоснабжения не было. Тем не менее, сфера ЖКХ по-прежнему в центре внимания. В том числе качественная уборка, а также содержание территории и подъездов. Также минчане интересовались переносом остановок общественного транспорта. Во время прямых телефонных линий затронута была и тема социального обслуживания населения.

На прямую линию с зампредом Мингорисполкома 17 ноября обратились более 250 человек-1

Игорь Юркевич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Тематика развития социального направления, изменения демографической ситуации, внимания к семье остается под вниманием местных органов власти. В декабре будут завершены работы по строительству нового здания больницы паллиативного ухода «Хоспис», ведутся работы по проектированию и строительству целого ряда интернатов системы Комитета по труду и социальной защите.

Как показывает практика, не смотря на то, что достаточно длительно существует такая форма общения с населением, эта форма остается актуальной, позволяет оперативно решить насущные проблемы гражданина на территории города Минска.

На прямую линию с зампредом Мингорисполкома 17 ноября обратились более 250 человек-4

Каждый вопрос, как подчеркнули в Мингорисполкоме, уже взят на контроль. Оперативная работа была налажена с администрациями районов. В которых, кстати, тоже сегодня прошли традиционные интерактивы. Дозвониться районным и городским властям смогли около 2000 минчан.

# Прием граждан # общество # Игорь Юркевич # Фотофакт

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