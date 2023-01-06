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Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»

06 января 2023 15:53
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Новости Беларуси. Прямые линии, прием граждан и выездные встречи – руководители, чиновники, депутаты открыты к общению и готовы напрямую решать с жителями страны любые проблемы и обсуждать разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активно этот формат используют и депутаты Мингорсовета.

С какими вопросами обращаются минчане? Об этом пойдет разговор в ток-шоу «Большой город». Смотрите 8 января в 10:00 на СТВ.

Открытые двери 12 часов подряд. 55 городских парламентариев готовы выслушать и помочь. Как прошел единый день депутата?

Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

У нас прошел такой замечательный депутатский марафон.

Без звонка, без предварительной записи в каждой администрации района.

Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Сегодня попасть к депутатам местных Советов нет никаких проблем. Было бы желание.

Почему народные избранники готовы принимать жителей Минска по любым вопросам?

Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

В процентном соотношении какое количество вопросов удается решить либо хотя бы подсказать человеку, по какому пути двигаться дальше?
– Я вообще считаю, что в 100 %.

Истории, которые никого не могут оставить равнодушными.

Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Ко мне обратилась женщина, у которой двое детей. И одна девочка – инвалид.

Жилье, коммуналка, транспорт, ремонт. Нет, не только насущные проблемы волнуют минчан.

Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Сегодня в обществе наблюдается повышенный запрос на государственную и патриотическую символику.

Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Подсветка в красно-зеленых тонах украсила здание универмага «Беларусь».

И бюджет Минска на 2023-й. Какие ориентиры сохранятся при финансировании важных объектов и необходимых проектов?

Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Это здравоохранение, образование, культура. И, конечно же, это спорт.

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, в 10:00.

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# Государственная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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