Бюджет Минска в 2023-м и другие важные для белорусов вопросы. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Прямые линии, прием граждан и выездные встречи – руководители, чиновники, депутаты открыты к общению и готовы напрямую решать с жителями страны любые проблемы и обсуждать разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активно этот формат используют и депутаты Мингорсовета. С какими вопросами обращаются минчане? Об этом пойдет разговор в ток-шоу «Большой город». Смотрите 8 января в 10:00 на СТВ. Открытые двери 12 часов подряд. 55 городских парламентариев готовы выслушать и помочь. Как прошел единый день депутата?

У нас прошел такой замечательный депутатский марафон. Без звонка, без предварительной записи в каждой администрации района.

Сегодня попасть к депутатам местных Советов нет никаких проблем. Было бы желание. Почему народные избранники готовы принимать жителей Минска по любым вопросам?

В процентном соотношении какое количество вопросов удается решить либо хотя бы подсказать человеку, по какому пути двигаться дальше?

– Я вообще считаю, что в 100 %. Истории, которые никого не могут оставить равнодушными.

Ко мне обратилась женщина, у которой двое детей. И одна девочка – инвалид. Жилье, коммуналка, транспорт, ремонт. Нет, не только насущные проблемы волнуют минчан.

Сегодня в обществе наблюдается повышенный запрос на государственную и патриотическую символику.

Подсветка в красно-зеленых тонах украсила здание универмага «Беларусь». И бюджет Минска на 2023-й. Какие ориентиры сохранятся при финансировании важных объектов и необходимых проектов?