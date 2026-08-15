Настоящий полесский колорит! Международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах продолжается

За 16 лет проведения международный фестиваль «Зов Полесья» стал культурным брендом региона. В Год белорусской женщины он проходит под девизом «Жаночы голас Палесся: спадчына, якая жыве». На локациях представлены тематические экспозиции, посвященные выдающимся женщинам не только полесского региона, но и всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент: Атмосфера в Лясковичах сегодня неповторимая – здесь с первых минут ощущается полесский колорит! Каждый из 12 районов-участников удивляет гостей программой с акцентом на аутентичные традиции и народные промыслы своего края. Для этого мастера и творческие коллективы подготовили настоящие мини-концертные программы.

Две концертные площадки, цирк‑шапито и «Батлейка»! Чем удивляет фестиваль «Зов Полесья» в 2026 году?

У хозяйки подворья Житковичского района Анны Бурак сегодня двойной праздник – руководитель фольклорного ансамбля «Дубравица» отмечает день рождения. Именинница и ее коллектив – хранители уникального певческого стиля Туровского междуречья.

Анна Бурак, руководитель народного фольклорного ансамбля «Дубравица»:

Я в районе нашем родилась, в районе выросла, и все мои дети и внуки тут родились. Ну, пока на праздник пришли бабушки, теперь день рождения, они все прилетели ко мне провожать. Свое подворье будем тут показывать, представлять.

Одной из ярких локаций фестиваля – «Ремесленная слобода». Здесь во всей красе представлено нематериальное культурное наследие белорусского Полесья. Местные умельцы не только демонстрируют древние промыслы, но и помогают всеми желающим создать уникальные изделия своими руками. Впервые на фестивале представили традиционную «Батлейку».