«Настоящие граждане страны». Приоритеты молодёжной политики обсудили на диалоговой площадке в Гомеле

Новости Беларуси. О кадровом потенциале в молодежной среде накануне говорили в Гомеле. Главными темами диалоговой площадки стали такие вопросы, как карьерный рост и поощрение юных талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый разговор объединил более 500 студентов, учащихся и педагогов. Ребята активно задавали вопросы по трудоустройству, профессиональному становлению и организации досуга. Как отметили главные спикеры форума, это возможность открыто говорить с молодежью о главном.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Лучше, чем диалоговая площадка, никто еще не придумал: там прямой разговор – ты и они. Они задают вопросы. Эти вопросы они не выдумывают, а экспромт иногда получается. Они переживают. А если мы их чему-то еще и научим, подставим плечо, поможем определиться с их выбором, то я думаю, что это будут настоящие граждане страны, которые будут заботиться о безопасности, суверенитете, о своих детях, родителях, потомках и двигать государство.

Александр Прохоров, второй секретарь ОО БРСМ:

Очень приятно, что молодежь заинтересована, она видит себя здесь, в Республике Беларусь, хочет активно развиваться, видит будущее, профессиональное становление. Конечно, это дорогого стоит.