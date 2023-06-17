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«Настоящие граждане страны». Приоритеты молодёжной политики обсудили на диалоговой площадке в Гомеле

17 июня 2023 10:41
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Новости Беларуси. О кадровом потенциале в молодежной среде накануне говорили в Гомеле. Главными темами диалоговой площадки стали такие вопросы, как карьерный рост и поощрение юных талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настоящие граждане страны». Приоритеты молодёжной политики обсудили на диалоговой площадке в Гомеле-1

Открытый разговор объединил более 500 студентов, учащихся и педагогов. Ребята активно задавали вопросы по трудоустройству, профессиональному становлению и организации досуга. Как отметили главные спикеры форума, это возможность открыто говорить с молодежью о главном.

«Настоящие граждане страны». Приоритеты молодёжной политики обсудили на диалоговой площадке в Гомеле-4

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Лучше, чем диалоговая площадка, никто еще не придумал: там прямой разговор – ты и они. Они задают вопросы. Эти вопросы они не выдумывают, а экспромт иногда получается. Они переживают. А если мы их чему-то еще и научим, подставим плечо, поможем определиться с их выбором, то я думаю, что это будут настоящие граждане страны, которые будут заботиться о безопасности, суверенитете, о своих детях, родителях, потомках и двигать государство.

«Настоящие граждане страны». Приоритеты молодёжной политики обсудили на диалоговой площадке в Гомеле-7

Александр Прохоров, второй секретарь ОО БРСМ:
Очень приятно, что молодежь заинтересована, она видит себя здесь, в Республике Беларусь, хочет активно развиваться, видит будущее, профессиональное становление. Конечно, это дорогого стоит.

«Настоящие граждане страны». Приоритеты молодёжной политики обсудили на диалоговой площадке в Гомеле-10

Владимир Мищенко, проректор по воспитательной работе Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:
Это у нас уже не первая диалоговая площадка, студентам очень понравился такой формат. Считают, что это наиболее оптимальный вариант для работы с молодежью.

В завершение встречи сотрудникам университета и активистам БРСМ вручили награды.

# Молодежь Беларуси # общество # Олег Мацкевич # Александр Прохоров # Владимир Мищенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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