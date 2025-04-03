Венгрия решила выйти из МУС на фоне визита премьера Израиля Нетаньяху

Правительство Венгрии приняло решении о своем выходе из Международного уголовного суда (МУС), заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. Процедура выхода начнется в четверг. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение связано с ордером МУС на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на фоне его визита, который обвиняется в совершении военных преступлений в секторе Газа. Венгрия, так и не ратифицировавшая устав МУС, гарантирует безопасность Нетаньяху на своей территории, заявил Гуйяш.