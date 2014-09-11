День города-2014 в Минске (13-14 сентября). Афиша мероприятий

На протяжении нескольких дней в сентябре по всей столице пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню города. Веселый досуг обещают всем - минчан ждут как рок-фестивали, так и дискуссии в стенах музеев. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.



Публикуем полную программу мероприятий на 13-14 сентября по районам города, а также общегородские события.

13 сентября

10.00 Открытый чемпионат г. Минска по марафонскому бегу на роликовых коньках. Адрес: ул. Столетова.



10.30 Международный турнир по бильярдному спорту Minsk Open. Адрес: Национальная школа красоты (ул. Мельникайте, 4).



11.00 Фестиваль "Минск исторический". Где: перекресток пр. Победителей и пр. Машерова (зеленая зона).



11.00 Выставка-ярмарка "Город мастеров" с участием учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Где: парк Победы на Комсомольском озере.



12.00 Биатлонный фестиваль Дарьи Домрачевой. Адрес: Центральный детский парк им. Горького.



12.00 Детский праздник "Мечты сбываются". Где: территория аквапарка "Лебяжий" (пр. Победителей, 120).



12.00 Фестиваль искусств белорусов мира. Где: площадка в районе Дворца спорта.



12.00 Торжественная церемония бракосочетания 9-ти пар из всех районов г. Минска. Адрес: концертный зал "Верхний город" (пл. Свободы, 23а).



12.00 Летний музыкально-туристический сезон (Международный форум уличных театров, Международный культурный фестиваль, праздник хоровой музыки). Где: территория Верхнего города.



12.00 Городские соревнования по технике водного туризма "Свислочь-2014"; Городские соревнования по технике пешеходного туризма "Вераснёўскае спатканне - 2014". Адрес: Центральный детский парк им. М. Горького.



12.00 Соревнования Кубок г. Минска по силовому экстриму, посвященные Дню города в рамках физкультурно-спортивного праздника. Где: площадка в районе Дворца спорта.



14.00 Акция "Вераснёвы вечар у Мастацкім". Адрес: Национальный художественный музей Республики Беларусь (ул. Ленина, 20).



15.00 Выставка "От меня" - скульптора В. Жбанова. Адрес: ГУ "Музей истории г. Минска" (ул. Революционная, 10).



18.00 Торжественная церемония вручения наград "Минчанин года", спектакль "Софья Гольшанская". Где: Белорусский государственный академический музыкальный театр (ул. Мясникова, 44).



18.00 Молодежный праздник "В ритме столицы". Где: территория Студенческой деревни, пр. Дзержинского.



19.00 Поздравление минчан, общественности города Минска с Днем города, просмотр спектакля. Адрес: Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь (пл. Парижской коммуны, 1).



19.00 Праздничная концертная программа "Мелодии нашего города" с участием творческих коллективов и мастеров искусства Беларуси. Где: площадка в районе Дворца спорта.



21.30 Торжественная церемония возложения венков и цветов к обелиску "Минск - город-герой". Адрес: пр. Победителей у обелиска "Минск - город-герой".



22.00 Музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. Где: пр. Победителей у обелиска "Минск - город-герой".



14 сентября

15.00 Четвертый городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями "Мастацтва жыць, тварыць мастацтва". Адрес: концертный зал "Верхний город" (пл. Свободы, 23А).



14.00-16.00-18.00 Мастер-класс детского анимационного рисунка в рамках выставки М. Геращенки; круглый стол "Культура памяти и ее скульптурное воплощение в современной белорусской городской среде"; музыкальный фестиваль "Всякие по-разному". Адрес: ГУ "Мемориальный музей-мастерская З. Азгура" (ул. З. Азгура, 8).



Заводской район

13 сентября, 14.00. Районный праздник "Минск – энергия жизни!" (молодежный рок-фестиваль "Качели"). Адрес: парк культуры и отдыха им. 50-летия В. Октября (ул. Долгобродская, 44).



13 сентября, 13.00. Культурно-спортивная программа "День рождения парка!". Адрес: парк им. 900-летия г. Минска (ул. Ташкентская, 33).



14 сентября, 12.00. Праздничная программа "Тебе, любимый Минск, наши таланты!". Адрес: ГКПУ "Минский зоопарк" (ул. Ташкентская, 40).



14 сентября, 13.00. Праздник микрорайона "Праздник в каждый дом!". Адрес: площадь возле универсама "Заводской" (ул. Герасименко, 26).



Ленинский район

13 сентября, 12.00. Районный праздник "Минск – наша гордость!”. Адрес: Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10).



Московский район

13 сентября, 10.00. Районный военно-спортивный праздник "ДОСААФ – молодежи, молодежь – Минску". Адрес: парк имени М. Павлова, нижняя площадка.



13 сентября, 13.00. Концертная программа "Квітней, мой родны Мінск!". Адрес: парк имени М. Павлова.



13 сентября, 14.00. Торжественная церемония награждения победителей районного смотра-конкурса на лучшее санитарное состояние и благоустройство территории Московского района г. Минска. Адрес: парк имени М. Павлова, верхняя площадка.



Октябрьский район

13 сентября, 11.00. Праздник духовной музыки "Святло душы". Адрес: Храм Праведной Софии Слуцкой.



13 сентября, 13.00. Спортивно-художественный праздник "Красуйся Мінск, квітней мая сталіца". Адрес: парк "Курасовщина".



Партизанский район

13 сентября, 12.00. Праздничная программа "Мой Минск, моя столица!". Адрес: Центральный детский парк им. М. Горького (ул. Фрунзе, 2).



13 сентября, 12.00. Праздник микрорайона Степянка: Концертная программа "Родны мой горад – любоў мая"; Фестиваль детского творчества учащихся учреждений образования Партизанского района г. Минска; Турнир по мини-футболу, спортивные соревнования и мастер-классы. Адрес: площадка у самолета по ул. Карвата (микрорайон Степянка).



13 сентября, 12.00. Молодежный фестиваль "Минск – столица молодежи". Адрес: площадка на лыжероллерной трассе (ул. Столетова, 1).



Первомайский район

13 и 14 сентября. Акция "Память": организация возложения венков и цветов к памятникам, братским могилам и мемориальным доскам. Где: братские могилы, мемориальные доски и захоронения.



13 сентября, 11.00. Праздничная развлекательная программа на Детской железной дороге. Где: детская железная дорога (пр. Независимости, 86).



13 сентября, 12.00. Районное праздничное мероприятие в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев "Жыві, красуйся ў вечнасці, сталіца!". Адрес: парк культуры и отдыха им. Челюскинцев.



13 сентября, 13.00. Праздничная программа в Ботаническом саду. Адрес: Центральный Ботанический сад НАН Беларуси (ул. Сурганова, 2).



Советский район

13 сентября, 12.00. Районная праздничная концертно-развлекательная программа "Родны мой горад – любоў мая…". Адрес: парк Дружбы народов (пл. Бангалор).



13 сентября, 12.00. Праздничная программа "Мінск – жыцця майго крыніца". Адрес: площадь ТКУП "Минский Комаровский рынок" (ул. В. Хоружей, 8).



14 сентября, 11.00. Праздник двора "Цвети, мой край, под небом журавлиным!". Где: дворовая территория по улице Логойский тракт, 19/2.



14 сентября, 11.00. Праздник двора "Мой уютный, тихий дворик – милый сердцу уголок!". Где: дворовая территория по улице Золотая Горка, 12.



14 сентября, 11.00. Спортивный фестиваль "Политех - любимой столице!". Адрес: стадион БНТУ (пр. Независимости, 65).



Фрунзенский район

13 сентября. 12.00. Ярмарки-продажи продовольственных товаров и продукции собственного производства с дегустацией и тематическим музыкальным оформлением. Адрес: на площадках возле универсама "Сухаревский" (ул. Лобанка, 107), ТЦ "Виталюр" (ул. Жиновича, 7), ТЦ "ГИППО" (ул. Горецкого, 2), ТЦ "Бонус" (ул. Голубка, 2), ТЦ "Максимус" (ул. Лобанка, 94), ТЦ "Праздник" (ул. Сухаревская, 16).



13 сентября, 12.00. Спортивно-развлекательная программа. Где: зеленая зона между ГУ "Минский ледовый Дворец спорта" и сквером Д. Сердича.



13 сентября, 12.00. Интерактивная программа "Город в городе". Где: бульвар Д. Сердича.



13 сентября, 12.00. Фестиваль молодежных субкультур. Адрес: площадка у ГУ физической культуры и спорта "Хоккейный клуб "Юность - Минск" ГУ "Минский ледовый Дворец спорта (ул. Притыцкого, 27).



13 сентября, 12.00. Районный праздник "Минск - в каждой судьбе звучит". Адрес: парк 60-летия Октября (пересечение улиц Матусевича - Сердича – Ольшевского).

Центральный район

13 сентября, 12.00. Районный праздник "Тебе, мой горад, прысвячаем свята!". Адрес: парк Победы.



13 сентября, 13.00. Спортивный праздник. Где: стадион "Орленок" (ул. Гая, 15).



14 сентября, 11.00 Праздник двора. Где: площадка возле общежития филиала "Автобусный парк № 7" КУП "Минсктранс" (ул. Кропоткина, 97).



14 сентября, 12.00. Праздник по месту жительства "Праздник в каждый дом". Адрес: площадка у Минского государственного Дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41).