Игорь Авдеев, руководитель музея истории белорусского кино: о профессии киномеханика

В советское время существовал норматив: после пятидесяти кинопоказов плёнку списывали и отправляли в утиль. Но эта бобина сохранилась до наших дней. Кстати, она в несколько раз старше меня и до сих пор в рабочем состоянии.

А ведь за годы существования эту киноплёнку показывали 12 тысяч раз. И сегодня она с лёгкостью воспроизводиться. И главным хранителем такой реликвии является киномеханик. Игорь Олегович хоть сам и не запускает плёнку, но с удовольствием делится секретами этой интересной профессии.

Игорь Авдеев, руководитель музея истории белорусского кино:

Если говорить о элемантах мастерства киномеханика, то их два. Первый из них заключается в том, чтобы крутить вот эту ручку и приводить кинопроектор в движение. Именно равномерное вращение обеспечивало качественный показ. И второй элемент мастерства: почувствовав темп и ритм, нужно было крутить на протяжении демонстрации — больше часа.

Киномеханик должен не только запустить плёнку. На его плечах и — сохранность видео. А для этого он должен разбираться в кинопроизводстве – монтаже видео.

Игорь Авдеев, руководитель музея истории белорусского кино:

Вот один из важнейших элементов создания фильма — это звукомонтажный стол. Где в конечном итоге и рождался новый фильм. Из различных кусков, сначала же снимаются отдельные сцены, отдельные кадры, режиссёр-постановщик, вместе с монтажницей, специалистом, который умел пользоваться этой сложной аппаратурой, склеивали из разных кусочков фильм!

Сегодня плёнка отходит на второй план. Главный плюс цифровых носителей в том, что они долговечны. Современные киноаппаратные — это сплошные компьютеры, процессоры и усилители. Без технических знаний и английского языка это оборудование не запустишь. Со временем и киномехаников переименовали в инженеров.

Юрий Нестерович, главный инженер кинотеатра «Дом кино»:

Работа такая: надо быть коммуникабельным. Если что-то случилось, нужно быстро поправить поломку. И ещё нужно обладать навыками работы за компьютером. Потому что сейчас цифра, Работа с разными операционными системами.

Здесь всё направлено на защиту от пиратства. Даже нам не разрешили снимать в зале во время сеанса.

Юрий Нестерович, главный инженер кинотеатра «Дом кино»:

Фильмы по разному привозят. Либо доставляют через интернет. Это контейнеры такие. Либо как диск привозят. Эту копию мы никак не проверим, не посмотрим, пока не посмотрим ключ. Этот ключ доставляют по почте. Нет ключа — нет копии.

Хоть Юрий и работает каждый день с кинопроизводством, и есть возможность посмотреть любой фильм в кинотеатре, но признаётся, что равнодушия не может быть, особенно, если кинолента интересная!

Юрий Нестерович, главный инженер кинотеатра «Дом кино»:

В основном экшн. Потому что такой возраст. Иногда бывает и романтика. Но в основном, фильмы весёлые, чтобы не заснуть.

Конечно, высокое разрешение, объёмный звук, новые технологии — это здорово! Но что-то со старой доброй плёнкой ушло. Душевность?..