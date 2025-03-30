Насколько охотно продают вейп школьникам – провели соцэксперимент

Некоторое время назад в Беларуси была зарегистрирована первая смерть от вейпа. Скончалась девочка-подросток. Незадолго до трагедии она курила электронную сигарету. Случай фатальный, но что дальше? Только вдумайтесь, наши дети вейпят уже в начальной школе. А в 9 классе курит каждый пятый, пребывая буквально в сладкой неге, что в этом нет ничего опасного, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Мы решили проверить, насколько охотно продадут вейп 14-летним школьницам.

Можно, пожалуйста, Xros?

– Вы имеете ввиду вейп? Какой?

– Фиолетовый.

– 79 рублей. Наличные? Карта?