Насколько охотно продают вейп школьникам – провели соцэксперимент
Некоторое время назад в Беларуси была зарегистрирована первая смерть от вейпа. Скончалась девочка-подросток. Незадолго до трагедии она курила электронную сигарету. Случай фатальный, но что дальше? Только вдумайтесь, наши дети вейпят уже в начальной школе. А в 9 классе курит каждый пятый, пребывая буквально в сладкой неге, что в этом нет ничего опасного, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Мы решили проверить, насколько охотно продадут вейп 14-летним школьницам.
Можно, пожалуйста, Xros?
– Вы имеете ввиду вейп? Какой?
– Фиолетовый.
– 79 рублей. Наличные? Карта?
Здравствуйте, «Столичное телевидение», а что здесь происходит?
– Продажа.
– А несовершеннолетние вейп покупают?
– Так они показали ж паспорт, показали фотку.
– А по фотографии вообще можно продавать?
– Нет. Ну я ж ничего и не продаю.
– Ну, это потому что мы зашли.
– Ну, так получилось.
Смертельно опасное увлечение! Как уберечь детей от вейпов и какие последствия электронок?