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Насколько охотно продают вейп школьникам – провели соцэксперимент

30 марта 2025 17:41
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Некоторое время назад в Беларуси была зарегистрирована первая смерть от вейпа. Скончалась девочка-подросток. Незадолго до трагедии она курила электронную сигарету. Случай фатальный, но что дальше? Только вдумайтесь, наши дети вейпят уже в начальной школе. А в 9 классе курит каждый пятый, пребывая буквально в сладкой неге, что в этом нет ничего опасного, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Насколько охотно продают вейп школьникам – провели соцэксперимент-2

Мы решили проверить, насколько охотно продадут вейп 14-летним школьницам.

Насколько охотно продают вейп школьникам – провели соцэксперимент-4

Можно, пожалуйста, Xros? 
– Вы имеете ввиду вейп? Какой? 
– Фиолетовый. 
– 79 рублей. Наличные? Карта?

Насколько охотно продают вейп школьникам – провели соцэксперимент-6

Здравствуйте, «Столичное телевидение», а что здесь происходит? 
– Продажа. 
– А несовершеннолетние вейп покупают? 
– Так они показали ж паспорт, показали фотку. 
– А по фотографии вообще можно продавать? 
– Нет. Ну я ж ничего и не продаю. 
– Ну, это потому что мы зашли. 
– Ну, так получилось.

Смертельно опасное увлечение! Как уберечь детей от вейпов и какие последствия электронок?

# Здоровье # Эксперимент # Дети

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