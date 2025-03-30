Фронтовой, тыловой и блокадный – школьники из Гродно возродили рецепты военного хлеба

Парад Победы станет кульминацией 9 Мая. Но к празднику присоединятся буквально в каждом уголке страны. Конечно, отмечать будут не с таким размахом, как в столице, но и не в этом суть. Главное, что мы помним об этом подвиге и стараемся передать память о тех событиях новым поколениям белорусов, что формирует наш культурный код и влияет на то, как будем жить дальше. И форма передачи этих знаний играет большую роль, безусловно, но не определяющую. Важнее смыслы, которые мы вкладываем в то или иное действие. Так, школьники из Гродно пришли к тому, что для них Великая Победа ассоциируется с хлебом. Ведь война – это лишения и голод. Людям приходилось на многое идти, чтобы выжить, прокормиться. Это отдельная страница в истории Великой Отечественной, о которой юные гродненцы напоминают тем, что возрождают рецепты военного хлеба, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. О вкусе Победы расскажет Виолетта Шаблинская.

Война – это не только грохот канонады и героизм на передовой. Это еще и изнуряющий голод в тылу, когда каждый кусок хлеба становится символом жизни и надежды. Чтобы ощутить эхо войны через вкус и запах, гродненские школьники создали проект «Хлеб Победы», вложив в него свой ингредиент – сакральный смысл.

Анна Денскевич, учащаяся средней школы №2 Гродно имени В. Ю. Саяпина:

Для меня этот проект на самом деле имеет очень большое значение. Так как моя семья принимала участие в Великой Отечественной войне, очень много слышала историй и рассказов о том времени. И по правде говоря, всегда было интересно ощутить этот вкус хлеба, который был в военное время. Дмитрий Арыцман, учащийся средней школы №2 Гродно имени В.Ю. Саяпина:

Через этот проект мы хотим передать память о народе, о людях, которые стояли за нашу землю. И хотим, чтобы этот подвиг жил вечно в наших сердцах и никогда не погас. На протяжении нескольких лет ребята кропотливо собирают рецепты, изучая архивы и воспоминания ветеранов. Сегодня в коллекции более 50 апробированных формул. И у каждой своя история.

Игорь Черняков, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ №2 Гродно имени В.Ю. Саяпина:

Один из наиболее удачных рецептов – это могилевский фронтовой хлеб. Особенность заключается в том, что во время освобождения Могилева, операции «Багратион», на железнодорожных путях было найдено два вагона с патокой – и этот ингредиент решили использовать при выпечке хлеба. Он обладает сладким вкусом. Именно этот хлеб пользуется популярностью при дегустации, когда мы его презентуем.

Фронтовой, тыловой, остен-брот и пропитанный особой горечью блокадный. Именно его сегодня приготовят школьники, используя рецептуру ГОСТа 1942 года. Конечно, воспроизвести доподлинно наследникам Победы вряд ли получится. Ведь продукты для блокадного хлеба не всегда были свежими. Мука часто содержала примеси, такие как целлюлоза, древесная кора или даже обойная пыль. Это было вынужденной мерой, чтобы хоть как-то увеличить объем и питательность.

88-летняя Виола Матвеевна, как сейчас помнит аромат «золотого» 125-граммового кусочка хлеба, который папа ей приносил каждое утро. В морщинистых руках именно та «лустачка», которая в страшные времена спасала ее от голодной смерти. Когда началась война, Виоле Матвеевне было всего 3,5 года. За шесть месяцев блокады ей пришлось перенести немало ужасов.