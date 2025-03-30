Из столицы в деревню – чем белорусская глубинка привлекает городских?

В Беларуси продолжается посевная. Это важный этап, от которого во многом зависит будущий урожай. Что посеешь, как известно… А потому в хозяйствах сейчас работа спорится. По последним данным Минсельхозпрода, в Беларуси уже посеяна треть ранних яровых зерновых и зернобобовых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При чем аграрии идут усиленными темпами. В 2024 году на эту дату цифры были куда скромнее. В Лидерах – Брестская область. На юго-западе посеяно около 70 %. В некоторых хозяйствах и вовсе планируют завершить сев к 1 апреля. Чуть меньше объемы выполненных работ в Гродненской и Минской областях. Традиционно, немного позже других начинают посевную на севере страны. В 2025 году Витебская область ставит цель – увеличить объемы производства на 7 %. А для этого нужно засучить рукава. Но посевная только на старте. Фора еще есть у всех. Но если посмотреть глобально на АПК, то главное, к чему мы пришли за годы независимости, – нам удалось обеспечить продовольственную безопасность. А ведь в 1990-х ту же пшеницу приходилось закупать за валюту, что, конечно, шло не в плюс молодой республике. Справились! И сейчас не то что самим хватает – еще и продавать можем.

Так что сельское хозяйство – это сфера критической важности, которой в Беларуси уделяют особое внимание. По инициативе Президента еще в 2005 году приняли госпрограмму возрождения села. Это уникальный документ, где на первый план выходила социальная сторона жизни в деревне. Особое значение уделяли вопросам здравоохранения, образования, культуры, торговли, благоустройству. От этих принципов в Беларуси не отходят и спустя 20 лет. На инаугурации Президент скажет, что где бы белорусы ни жили – от агрогородков до райцентров – везде условия должны быть, как в столице. К чему и стремимся. Как изменилась белорусская деревня, чем она живет и есть ли цивилизация на селе. В деревенский рейд отправилась наша съемочная группа.

Закозель. Это место называют родиной агрородков. Здесь в 2005-м прошел республиканский семинар по вопросам реализации госпрограммы возрождения и развития села. Документ охватывал практически все аспекты жизни сельчан, позволял решить такие важные вопросы, как газификация, водоснабжение, строительство жилья и дорог.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приобщить надо людей к нормальному существованию. И для этого мы должны построить жилье, подвести газ. А газ – это и горячая вода, холодную воду подвести, газ и холодную воду в дом. Мы должны человеку это сделать. И, конечно, везде не сделаем. Поэтому мы говорим: агрогородок – это как центр этой хозяйственной единицы крупнотоварного предприятия. Деревня Закозель – пример разумного ведения хозяйства. Все, что в ней есть, – плод трудов самих жителей, отметил тогда белорусский лидер. Продолжают трудиться на славу родного края и сейчас. Раиса Левчук – одна из тех, кто тогда встречался с Президентом. Помнит тот день как вчера.

Раиса Левчук, участковая медсестра Закозельской амбулатории общей практики:

Президент пришел, простой человек. Хороший такой, с нами побеседовал. Посетил нашу амбулаторию, прошел по кабинетам. Доступность медицины на селе – на этом не раз делал акцент глава государства. За такую заботу благодарны и в деревне Звезда Лепельского района. Помощь к местным жителям приходит сама.

Герман Плиговка, помощник врача передвижного фельдшерско-акушерского пункта:

Люди приходят, сдают анализы. Также ранние выявления онкозаболеваний, сердечно-сосудистых. Если есть какие-то изменения, сообщается участковым врачам. Врачи после моего объезда выезжают, если есть плохие анализы у данного пациента. 20 лет назад задача стояла не просто сохранить село, а продолжить развивать агропромышленный комплекс. Аграгородки росли исключительно на фундаменте крепких сельхозпредприятий.