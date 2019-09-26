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ГАИ с 26 сентября по 2 октября усилит контроль за пассажирскими перевозками

26 сентября 2019 06:33
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Новости Беларуси. ГАИ усилит контроль за пассажирскими перевозками. С 26 сентября на дорогах страны стартует республиканская профилактическая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ с 26 сентября по 2 октября усилит контроль за пассажирскими перевозками-1

Сотрудники ГАИ проведут рейды по пресечению нарушений автобусами, маршрутками и такси. Инспекторы проверят, как проходит обязательный предрейсовый медицинский контроль, соблюдается ли режим труда и отдыха и есть ли свидетельство о прохождении техосмотра.

Почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

ГАИ с 26 сентября по 2 октября усилит контроль за пассажирскими перевозками-4

Особое внимание ГАИ обратит на организацию перевозок детей. Только за этот год автоматические камеры зафиксировали свыше 9 тысяч нарушений скоростного режима водителями автобусов.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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