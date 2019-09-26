ГАИ с 26 сентября по 2 октября усилит контроль за пассажирскими перевозками

Новости Беларуси. ГАИ усилит контроль за пассажирскими перевозками. С 26 сентября на дорогах страны стартует республиканская профилактическая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ГАИ проведут рейды по пресечению нарушений автобусами, маршрутками и такси. Инспекторы проверят, как проходит обязательный предрейсовый медицинский контроль, соблюдается ли режим труда и отдыха и есть ли свидетельство о прохождении техосмотра. Почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство