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Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться

25 сентября 2019 20:58
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Новости Беларуси. Нетипичные для наших мест обитатели. На Цнянском водохранилище появились редкие утки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться-1

Этих двух красавцев трудно не заметить среди привычных водоплавающих. Огари – более крупные и выделяются ярко-рыжей окраской. Встречаются в степях и пустынях от северо-запада Африки и Ближнего Востока до Монголии. Как птицы попали в Беларусь – неизвестно.

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться-4

Виктор Натыканец, научный сотрудник лаборатории орнитологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам:
Всегда существуют в любой популяции особи, которые летят не туда, ошибаются.

В Минском зоопарке есть огари, которые содержатся в вольере. Из вольеров и частных подворий они часто бегут. Это, скорей всего, сбежавшие из неволи ручные птицы.

Они успешно зимуют, но все зависит от подкормки. Если они найдут место, где будет достаточное количество желающих их подкормить, то есть шанс, что они перезимуют.

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться-7

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться-9

# Птицы # общество # Виктор Натыканец # Фотофакт

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