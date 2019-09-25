Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться

Новости Беларуси. Нетипичные для наших мест обитатели. На Цнянском водохранилище появились редкие утки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этих двух красавцев трудно не заметить среди привычных водоплавающих. Огари – более крупные и выделяются ярко-рыжей окраской. Встречаются в степях и пустынях от северо-запада Африки и Ближнего Востока до Монголии. Как птицы попали в Беларусь – неизвестно.

Виктор Натыканец, научный сотрудник лаборатории орнитологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам:

Всегда существуют в любой популяции особи, которые летят не туда, ошибаются.

В Минском зоопарке есть огари, которые содержатся в вольере. Из вольеров и частных подворий они часто бегут. Это, скорей всего, сбежавшие из неволи ручные птицы.

Они успешно зимуют, но все зависит от подкормки. Если они найдут место, где будет достаточное количество желающих их подкормить, то есть шанс, что они перезимуют.