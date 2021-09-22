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Профосмотры в Беларуси временно отменены из-за коронавируса. А что с плановой госпитализацией?

22 сентября 2021 13:13
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Новости Беларуси. В Беларуси приостановлены профилактические медосмотры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с повышением уровня заболеваемости COVID-19 и острыми респираторными инфекциями.

Профосмотры в Беларуси временно отменены из-за коронавируса. А что с плановой госпитализацией?-1

Процесс приостанавливается до стабилизации эпидситуации. Что касается вопросов с плановой госпитализацей в медучреждениях, то такие решения принимать будут на местах самостоятельно с учетом складывающейся ситуации и возможностей организаций здравоохранения. РНПЦ же продолжат работать в обычном режиме с учетом профиля оказания специализированной медпомощи.

Профосмотры в Беларуси временно отменены из-за коронавируса. А что с плановой госпитализацией?-4

Что касается статистики, то за сутки в Беларуси зарегистрированы 1 989 пациентов с COVID-19, выписаны 1 490. За минувшие сутки выполнено порядка 31 тысячи тестов.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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