Профосмотры в Беларуси временно отменены из-за коронавируса. А что с плановой госпитализацией?

Новости Беларуси. В Беларуси приостановлены профилактические медосмотры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с повышением уровня заболеваемости COVID-19 и острыми респираторными инфекциями.

Процесс приостанавливается до стабилизации эпидситуации. Что касается вопросов с плановой госпитализацей в медучреждениях, то такие решения принимать будут на местах самостоятельно с учетом складывающейся ситуации и возможностей организаций здравоохранения. РНПЦ же продолжат работать в обычном режиме с учетом профиля оказания специализированной медпомощи.