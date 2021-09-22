В этой области вакцинированы более 355 тысяч человек. Где в Беларуси больше всего привитых от коронавируса?

Новости Беларуси. Гомельская область – рекордсмен по темпам вакцинации против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за прошлую неделю иммунизацию прошли более 26,5 тысяч человек.

И это абсолютный рекорд за все время проведения кампании. Отметим, в целом регион не первый месяц удерживает лидирующие позиции по темпам вакцинации: в стране он уступает только столице. Первый компонент вакцины получила четверть населения области, или более 355 тысяч человек.

Сергей Белый, главный государственный санитарный врач Гомельской области:

В Гомельской области население активно вакцинируется. Сейчас у населения есть выбор, две вакцины: «Спутник V» российского производства и китайская вакцина «Синофарм». Ежедневно мы вакцинируем от пяти до 10 тысяч человек. Предыдущая неделя была рекордной по количеству вакцинированных, вакцинировано более 26 тысяч человек. Эта активность связана с тем, что к нам поступила китайская вакцина, люди ее ждали.

Для всех желающих защитить свое здоровье в регионе развернуто 245 пунктов вакцинации. 113 прививочных бригад в любое время готовы выехать на предприятия, в организации и учреждения. Такое же количество бригад выезжают на дом для иммунизации инвалидов и престарелых лиц.

Наталья Журавлева, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:

Те люди, которые были вакцинированы – чаще всего их заболевание протекает достаточно легко, они не становятся кислородозависимыми. А невакцинированные уходят на кислород, на большие потоки кислорода, попадают в отделение реанимации. Сегодня в отделении реанимации нет ни одного вакцинированного пациента. Поэтому хотелось бы, чтобы наши граждане вакцинировались.