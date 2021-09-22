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Миротворцы Беларуси поедут в Ливан. Там они заменят врачей в военном госпитале

22 сентября 2021 13:49
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Новости Беларуси. Белорусские миротворцы в сентябре отправятся в Ливан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там военнослужащие планово заменят врачей в составе военного госпиталя миссии. Они уже прошли необходимый инструктаж.

Напомним, что белорусские военные участвуют в поддержании международного мира и безопасности в составе Временных сил ООН в Ливане с 2010 года. И надо сказать, что уже более чем у 50 участников есть практический опыт выполнения миротворческих задач. Таким образом, мы повышаем международный престиж страны.

# Международная политика # общество

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