Миротворцы Беларуси поедут в Ливан. Там они заменят врачей в военном госпитале

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы в сентябре отправятся в Ливан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там военнослужащие планово заменят врачей в составе военного госпиталя миссии. Они уже прошли необходимый инструктаж.

Напомним, что белорусские военные участвуют в поддержании международного мира и безопасности в составе Временных сил ООН в Ливане с 2010 года. И надо сказать, что уже более чем у 50 участников есть практический опыт выполнения миротворческих задач. Таким образом, мы повышаем международный престиж страны.