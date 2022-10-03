Нашли мастерскую ювелира. Археологи обнаружили место расположения древнего Минска

Новости Беларуси. Лето – время открытий. И не просто открытий, а настоящих археологических сенсаций. Так, нашей съемочной группе посчастливилось побывать на месте тысячелетней ювелирной мастерской. Как это было, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Это Дунай, а сразу за ним наш раскоп.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Буквально вчера мы продолжили раскопки. И нашли материал, который подтверждает версию, что здесь существовало ремесленное производство. Скорее всего, мы наткнулись на мастерскую ювелира. 10 километров от города – и вы в археологическом раю. Называется он Городище, здесь же протекает легендарная речушка, которая и дала название нашей любимой столице. Сейчас это тихое и спокойное место, о славном прошлом которого напоминают только причудливые холмы, указательные таблички и надписи на валунах. А вот в Х-ХІ веках здесь бурлила жизнь.

Андрей Войтехович:

Мы нашли торгово-ремесленный посад, поселение на реке Менка. Здесь стояли мастерские, проходила торговля. Здесь недалеко сама Менка, в 50 метрах расположена. Скорее всего, была какая-то пристань, куда могли пристать небольшие лодки, корабли с товарами. Девушки на переборке, мужчины –­ на лопате. Вот так, слой за слоем зачищается археологический квадрат. Самое главное – не попустить ни один артефакт. Находки к вечеру промываются, осматриваются и нумеруются. Черепки битой посуды и рыболовный крючок ­– на сегодня это весь археологический «улов». Зато предыдущий клад поистине впечатляет. Старинные украшения, которые еще вчера лежали в земле, удивляют своей изысканностью и изяществом исполнения.

Андрей Войтехович:

Это часть перстня витого. Здесь еще остался облой. Когда перстень отливается в форме канал литник, и с края изделия кантик, он называется облой. Потом мастер откусывает этот облой и напильничком его зачищает, получается готовое изделие. Это не зачищенное еще. Скорее всего, изделие сломалось в процессе изготовления, и ювелир отложил его. Нужно понимать, что все лучшее и нужное жители эпохи забирали с собой, переселяясь с места на место. А вот битая посуда, порванные черевички или вот такое сломанное пополам колечко ­– оставались, зарастая новым культурным слоем.

Андрей Войтехович:

Этот предмет называется «литник». Когда в литейной форме из камня вырезали будущие контуры ювелирных украшений, к ним каналы проделывали, через которые в форму заливался цветной металл. Когда металл поступал по каналам к формам, потом застывал. Форма раскрывалась, доставалась вся эта масса. Изделия готовые отрезались, а этот канал оставался. Металлография показывает, что большинство найденных здесь ювелирных изделий выполнены из олова и его сплавов. Украшение для поясной накладки или матрица для конской упряжи со сложным витиеватым узором ­– яркое тому подтверждение. А вот крест и двузубец на торговой пломбе ­– отличительный княжеский знак. К слову, притронуться к истории может каждый. Например, эта пара минчан работает вместе с археологами уже не первый год.

Ольга Дубко, учитель истории средней школы № 151 города Минска:

Мы начали заниматься этим хобби, будучи студентами, участвовали в археологических экспедициях с Леонидом Колединским, потом по возможности, по желанию принимаем участие волонтерами на разных объектах. Провела свой отпуск на раскопках и наша следующая героиня.

Анна Гончарик, концертмейстер детской музыкальной школы искусств:

У летась даставалі і кераміку, і пацеркі. Прыемна, што дазваляюць акунуцца ў нейкі культурны пласт нацыі нашай гісторыі, пазнаёміцца з вельмі цікавымі разнастайнымі людзьмі. І нейкі драйв, незвычайныя прыгоды ўлетку, чаму б не? Вместе с коллегами любознательные минчане искали доказательства того, что именно здесь берет свое начало наша любимая столица. Ольга Дубко:

Здесь мне в первую очередь интересна сама история происхождения города, потому что есть такая теория, под эту теорию сейчас собираются доказательства, хотя они уже есть, что Минск изначально появляется не там, где он есть сейчас.

От места раскопок поднимаемся к земляным валам и попадаем в самое сердце древнего города. Вы когда-нибудь слышали о том, что у нас есть собственный Дунай? Но это не река, а узенький ручей. Именно на нем много веков назад и стали селиться прародители «менчуков». Андрей Войтехович:

С середины нашего тысячелетия началось движение славянских племен, освоение новых территорий. Так как эта территория была слабо заселена, то здесь потенциал поселенческий большой. Еще самое главное, что верховья Птичи, Менка – это очень прекрасные земли для земледелия, идеальные. Будущее поселения определил путь «Из варяг в греки». А для укрепления были возведены деревянные валы.

Андрей Войтехович:

Мы стоим на валах Малого городища, это изначальное Городище железного века, к которому в IX веке пришли славянские племена. Валы здесь были немного меньше, досыпаны они были, когда возродились большие, чтобы усилить оборону Городища. С трудом верится, но на месте пустого пространства в центре некогда был настоящий город, окруженный десятиметровыми стенами, в котором жили князья, ремесленники, купцы. А плотность населения была одной из самых высоких в Полоцком княжестве. Что же здесь произошло и как целый город «переехал» на Немигу? Пока белорусские исследователи в поисках достоверного ответа, мы в археологической научно-музейной экспозиции Института истории Национальной академии наук Беларуси подводим итоги теплого сезона.

Андрей Войтехович:

Фрагмент камня, это еще овручский сланец называется, еще называем шифер розовый, со следами круглого отверстия. Мастер из этого камня вырезал круглую заготовку, потом вытачивал из него пряслица. Оно как раз здесь размещалось, потом оно шлифовалось и получалось готовое изделие. Ну а кроме мастеров по камню, жили в древнем селище на Менке и гончары. Андрей Войтехович:

Важная находка была найдена на месте строящегося дома по улице Пионерская. Мы там, вероятнее всего, нашли двор усадьбы гончара. В одной яме нашли железный орнаментер. Приспособление для нанесения на горшок линейного орнамента. Но самая ценная находка была обнаружена в яме с битой керамической посудой. Здесь археологи нашли изображение знака князя Изяслава Владимировича, сына Рогнеды, – трехзубец с крестом, который сегодня является гербом Заславля. Правда, горшок оказался бракованным, с выбоиной, поэтому так и не попал на княжеский стол.

Андрей Войтехович:

Возможно, князь Изяслав какое-то время провел на этом поселении. Возможно, когда князь Владимир вместе с Рогнедой отослал из Киева на Полоччину, то вместе с этим к Полоцкому княжеству отошли эти южные окраины вместе с поселением на реке Менка. Артефакт без ложной скромности восточноевропейского масштаба. Им уже заинтересовались коллеги из соседних стран. Уделили время белорусские исследователи и изучению самого вала. Андрей Войтехович:

Но оказалось, к сожалению, что большая часть материалов относится ко времени XVII – первой половине XIX века. То время, когда на территории Большого городища располагалась усадьба феодальная, которая в XIX веке принадлежала роду Пищала, известного Пищаловского замка, как раз жили на этом Городище.

А вот глазчатая и лимонная бусины, наконечник ремня и ювелирный бронзовый слиток, найденные здесь же, датируются Х веком. В противовес им, свинцовая пломба с гербом Гданьска и изящная бутылочка как напоминание о Новом времени. Так что история сошлась в одной точке. Андрей Войтехович:

Мы в этом году раскопали около 300 квадратных метров, но если брать по площадям исследования за все время, изучение археологического поселения на реке Менка ведется с 1954 года, если суммарно брать, то площадка Большого городища изучена только на 8 % процентов. Селище-1, которое располагается около Городища – на 3 %. Селище-2, которые мы нашли, на 0,3 %. Это мизер. Чтобы действительно что-то понять, установить время, характер этого поселения, когда это поселение прекращает быть племенным центром или торговым поселением, становится полноценным городом, надо провести большие масштабные раскопки.