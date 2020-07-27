Нашли чужую вещь. Что делать и в каком случае грозит уголовная ответственность

Что упало – то пропало? Как поступить, когда на вас внезапно свалилась «манна небесная»? Нашел кошелек на улице – сел за кражу. Меркантильность карается законом. Даже если вы знать не знаете, кто владелец найденной вами вещицы, о находке вы обязаны сообщить в правоохранительные органы. В противном случае вам может грозить административная и даже уголовная ответственность.

Александр Гильдюк, заместитель начальника уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Если человек нашел кошелек на земле, где-то на улице, здесь не будет идти речь об уголовной ответственности, будет присвоение найденного имущества административной ответственности по статье 10.6 административного Кодекса, она наступает только по требованию лица, которое пострадало от этих противоправных действий. В том случае если в этом же кошельке оказалась сумма свыше 1000 базовых величин, тогда будет идти речь об уголовной ответственности, потому что сразу автоматически сумма свыше 1000 базовых величин, присвоено найденное имущество, влечет уголовную ответственность.

Не найден – не вор. Если по истечении 6 месяцев владелец утерянной вещи не будет выявлен, право собственности уже на законных основаниях переходит вам. Другое дело, если потеряшка обнаружилась в помещении: будь то кафе, магазин или общественный транспорт – в этой ситуации нужно сделать следующее.

Александр Гильдюк:

Сдать это имущество, передать представителю организации либо владельцу данного транспортного средства и уже на них будет лежать эта обязанность по обращению в органы внутренних дел для того, чтобы разыскали владельца. В том случае если лицо таким образом не поступает, оно может быть привлечено как к административной ответственности, так и к уголовной.

Сорить деньгами умеют не только люди. Бывает такое, что и банкоматы «пускают кэш по ветру», например, выдают сумму больше, чем вы запросили. Рано радоваться. За легкие деньги все равно придется рассчитаться. Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Минское общество потребителей»:

Если банкомат выдал больше денег, чем нужно, в любом случае банк выявит данную ошибку и заявит требование потребителю, потребитель должен быть готов вернуть излишнюю полученную сумму.