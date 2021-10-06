«Занимаешься по пять часов в день». Что должны знать родители, отдавая ребёнка в музыкальную школу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Расскажите, пожалуйста, чего сейчас желает наше современное общество? Какие наиболее популярные предметы, когда к вам приходят детки поступать со своими родителями? О чем они говорят?

Алла Майстер, директор Детской музыкальной школы искусств № 1 имени Ларисы Пампеевны Александровской г. Минска:

Дело в том, что, наверное, желание родителей априори в возрасте до лет, условно говоря, 6-7 является доминирующим. И деток к нам приводят абсолютно разного возраста. Если говорить о той программе, по которой мы обучаем, это семилетняя программа обучения, где мы принимаем деток от 6 до 9 лет, и пятилетняя программа – детей чуть постарше. Но тем не менее я всегда говорю о том, что желание родителей порой очень часто опережает реальные точки роста дитя. И родители очень хотят, они хотят с трех лет, они хотят с двух лет, с пяти лет. Это все, наверное, замечательно. Единственное, что они забывают…

Алена Родовская:

Если ребенок гений. Это замечательно. Можно и в три года научиться играть. Алла Майстер:

Так, не путаем. Гений – это не ребенок. Ребенок может быть с задатками, с хорошими задатками, которые можно развить. Ребенок станет талантливый. И вот если этот талантливый ребенок будет очень много трудиться, как трудился гений Моцарт, тогда, возможно, он станет гением. Поэтому родиться гением… Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я уверена, многие родители приходят и говорят сразу: «Мой ребенок гений».

Алла Майстер:

Ребенок талантлив, безусловно. И на самом деле, они правы. Любой ребенок талантлив. Другое дело, что забывают обычно взрослые тети и дяди? Они забывают разговаривать со своими детьми, они забывают с ними общаться. Если учитель имеет достаточно богатый опыт работы, он любого ребеночка, с любым уровнем, задатком, он выстроит настолько хорошо матрицу его развития, что для ребенка это не станет каторгой. Многие помнят, что музыкальная школа – это сложная школа.

Алена Родовская:

Давайте вспомним, это действительно было ужасно. Все дети играют на улице, а ты сидишь, прибежишь из школы, и по пять часов в день занимаешься.