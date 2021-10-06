«Занимаешься по пять часов в день». Что должны знать родители, отдавая ребёнка в музыкальную школу?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Расскажите, пожалуйста, чего сейчас желает наше современное общество? Какие наиболее популярные предметы, когда к вам приходят детки поступать со своими родителями? О чем они говорят?
Алла Майстер, директор Детской музыкальной школы искусств № 1 имени Ларисы Пампеевны Александровской г. Минска:
Дело в том, что, наверное, желание родителей априори в возрасте до лет, условно говоря, 6-7 является доминирующим. И деток к нам приводят абсолютно разного возраста.
Если говорить о той программе, по которой мы обучаем, это семилетняя программа обучения, где мы принимаем деток от 6 до 9 лет, и пятилетняя программа – детей чуть постарше.
Но тем не менее я всегда говорю о том, что желание родителей порой очень часто опережает реальные точки роста дитя. И родители очень хотят, они хотят с трех лет, они хотят с двух лет, с пяти лет. Это все, наверное, замечательно. Единственное, что они забывают…
Алена Родовская:
Если ребенок гений. Это замечательно. Можно и в три года научиться играть.
Алла Майстер:
Так, не путаем. Гений – это не ребенок. Ребенок может быть с задатками, с хорошими задатками, которые можно развить. Ребенок станет талантливый. И вот если этот талантливый ребенок будет очень много трудиться, как трудился гений Моцарт, тогда, возможно, он станет гением. Поэтому родиться гением…
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я уверена, многие родители приходят и говорят сразу: «Мой ребенок гений».
Алла Майстер:
Ребенок талантлив, безусловно. И на самом деле, они правы. Любой ребенок талантлив. Другое дело, что забывают обычно взрослые тети и дяди? Они забывают разговаривать со своими детьми, они забывают с ними общаться.
Если учитель имеет достаточно богатый опыт работы, он любого ребеночка, с любым уровнем, задатком, он выстроит настолько хорошо матрицу его развития, что для ребенка это не станет каторгой. Многие помнят, что музыкальная школа – это сложная школа.
Алена Родовская:
Давайте вспомним, это действительно было ужасно. Все дети играют на улице, а ты сидишь, прибежишь из школы, и по пять часов в день занимаешься.
Алла Майстер:
На сегодня, безусловно, есть очень много возможностей развития ребенка. Это масса творческих мастерских. Очень большую работу ведут общеобразовательные школы. И конечно же у нас в Минске 20 музыкальных школ, школ искусств, и они тоже ведут огромную работу.
Другое дело, чтобы, развивая ребенка, не перегружать его массой мероприятий в течение дня, где его просто сдают из одних рук в другие руки. Мое глубокое убеждение: не важно, на каком инструменте играешь, важно, как ты играешь, что ты из себя представляешь на этом инструменте. Как нет интересных профессий или неинтересных профессий, престижных учреждений или непрестижных учреждений. Есть возможность самореализации. Если ты себя можешь реализовать на любом инструменте, ты можешь стать номер один. И вот это, наверное, самое важное в развитии ребенка.
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