Председатель «Белгоспищепрома»: мы не уходили с традиционных рынков Европы, а нас оттуда пытаются вывести

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Алена Сырова, СТВ:

Мы слушаем сейчас друг друга, и такие приятные, радужные прогнозы.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Я бы тут выделил одну уникальную составляющую, которая раньше у нас не присутствовала в экономике предприятий: мы себя обезопашиваем от дальнейших действий. Мы не уходили с Европ, с рынков наших традиционных, а нас оттуда пытаются вывести. Что сегодня в Европе происходит? Сегодня пирамиду Маслоу (потребностей) переворачивают с ног на голову, и физиологическая потребность (в еде, в одежде, в воде, в тепле и в условиях быта) выходит на первое место. Забывают про те комфортные условия, которые им необходимы были для сытой и счастливой жизни, и начинают уже драться за ту единицу продукта.