Председатель «Белгоспищепрома»: мы не уходили с традиционных рынков Европы, а нас оттуда пытаются вывести
Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Алена Сырова, СТВ:
Мы слушаем сейчас друг друга, и такие приятные, радужные прогнозы.
Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Я бы тут выделил одну уникальную составляющую, которая раньше у нас не присутствовала в экономике предприятий: мы себя обезопашиваем от дальнейших действий. Мы не уходили с Европ, с рынков наших традиционных, а нас оттуда пытаются вывести. Что сегодня в Европе происходит? Сегодня пирамиду Маслоу (потребностей) переворачивают с ног на голову, и физиологическая потребность (в еде, в одежде, в воде, в тепле и в условиях быта) выходит на первое место. Забывают про те комфортные условия, которые им необходимы были для сытой и счастливой жизни, и начинают уже драться за ту единицу продукта.
Кирилл Казаков, СТВ:
С учетом того, какие полки мы видим в немецких, французских магазинах.
Олег Жидков:
И я уверен на 1000 %, что через небольшой период времени наши же партнеры во главе с их политическими лидерами будут обращаться уже сегодня к Республике Беларусь, чтобы сегодня мы поддержали в условиях дефицита продовольствия, в условиях дефицита товаров легкой промышленности, товаров переработки именно рынки Европы. Второй момент – мы сегодня должны помнить еще про Украину. Оттуда что, люди уедут? Или они прекратят на этой территории жить? Не прекратят.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:
Но какая-то часть уже уехала.
Олег Жидков:
Нигде, как дома, не чувствуешь себя комфортнее, и неважно, какой это дом, – на своей земле и на своей территории. И мы прекрасно понимаем, что Беларусь всегда подставляла плечо в трудных ситуациях, независимо от того, плюнули нам в спину либо в лицо, мы всегда оказывали поддержку и делились последним куском хлеба.
Алена Сырова:
Это наша отличительная черта.
Кирилл Казаков:
Мы должны понимать, что территория Украины никуда не денется и нам придется ей помогать. Никуда не денется эта страна.
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