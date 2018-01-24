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На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ

24 января 2018 20:20
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Новости Беларуси. На реке под Барановичами остались зимовать полсотни лебедей. Сейчас, в 15-градусный мороз, пернатым приходится несладко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители такого количества птиц не припомнят, и по возможности помогают им.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-1

Аданис Нартыдов, житель деревни Богуши:
И там по парам, и тут парочка.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-4

О новых знакомствах, привычках лебедей, а также их любимых лакомствах Аданис Нартыдов может рассказывать часами. Прямо под окнами его дома зимуют десятки лебедей. Не первый год, но этой зимой в одном месте можно встретить сразу 50 птиц. Такого в прямом смысле наплыва гостей старожил деревни не припомнит за всю свою жизнь.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-7

Аданис Нартыдов:
В прошлом году десяток было. Я постоянно сюда выхожу, своя территория. А в этом году я сам не знаю, как они сюда прилетели. Столько! С хлопцем вышли, кормили, а они сами себе «га-га-га». И не улетают.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-10

Без угощений не ходят к речке и другие жители Богушей. Благо, пернатые к еде непривередливы.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-13

Артем Нартыдов, житель деревни Богуши:
Прихожу, кидаю хлеб, подплывают. Молодые боятся. Большие, уже белые которые, взрослые еще и перья растопыривают – такие красивые.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-16

Однако излишняя забота может сыграть с перелетными птицами злую шутку – река может покрыться льдом в любой момент.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-19

Петр Бутрим, СТВ: 
Этот участок реки в несколько километров замерзает крайне редко. Губительными для лебедей могут стать лишь морозы в 25ºС. Но даже в таких случаях для них обещают организовать дополнительную подкормку.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-22

Олег Загурский, начальник Барановичской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Когда будет длительный период замерзшая вода, тогда источника корма не будет. И такие моменты мы отслеживаем. Сигнализируют и граждане нам, если такая ситуация происходит. И мы уже совместно с МЧС организовываем подкормку или доставку птицы на водоем, который не замерз.

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ-25

Пока же эта стая лебедей в деревне не только главная достопримечательность, но и признак гостеприимства сельчан.

# Дикие животные # Необычное # общество # Пётр Бутрим # Фотофакт

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