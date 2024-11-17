Азарёнок: Европа связана, кастрирована, истекает кровью, на алтаре Кёльнского собора скачет ведьма
Григорий Азаренок, СТВ:
Европа, священные камни, Кельнский собор, Вена и Париж, конкистадоры и Реконкиста, Французская революция и голландский капитализм, папы римские и бонапарты. Жива ли ты, Европа? Похитили ли тебя? Можно ли тебя вернуть? Об этом подумаем сегодня.
Здравствуйте, меня зовут Григорий Азаренок, это программа «Слово и дело», и я пришел с вами поговорить.
Европа возникла на развалинах великой Римской империи. Сам Рим переехал в новый дом – Византию. Они так себя и называли – ромеи. А западнее образовались княжества тех самых варваров – франков и германцев, которые и разрушили разжиревшую, ленивую, погрязшую в грехе некогда великую цивилизацию. Первой скрепой для этих племен стал ватиканский престол. Это был могучий пассионарный взрыв. Варвары облачились в латы, подняли на флаги кресты и отправились в походы и на Святую Землю, и на Византию, и на Восток. И не было для них более святого имени, чем Дева Мария.
Возникли искусство, богословие. Фома Аквинский побуждал совесть и божий глаз в черствых сердцах. Затем Возрождение. Как прекрасный Да Винчи и Рафаэль, вершины духа постигали позже великие немцы: Гете, Кант, Гегель, Шиллер, Маркс. И всякий сброд, разбойный люд съехали в Америку.
Григорий Азаренок:
Когда же ты исчезла, пропала, когда ты умерла, Европа? Может, в Первую мировую, которая похоронила континентальные империи? Или Вторая мировая надорвала тебя, истощила твой дух, убила волю к жизни, даже волю к смерти, даже ницшеанскую волю к власти. Немцев после Второй мировой кастрировали. Все древнее, средневековое и бисмарковское, вагнеровское заклеймили страшным клеймом фашизма. Французы же утратили свой дух, когда боши прошлись караваем по Франции и вошли в Париж. И вместо дрионовских великих королей и воинов их встретило вот такое лицо.
Григорий Азаренок:
Кто взял тебя в плен? Кто опутал по рукам и ногам? Кто вставил кляп в рот? Кто истязал тебя? Кто растоптал? Кто унизил? Те самые уехавшие разбойники и лиходеи. Они создали свое разбойничье государство, которое тайно питает ненависть к старой Европе. Лютую ненависть, как к бывшей родине, где они не нашли себя, не прижились. Воскреснешь ли ты, Европа? Об этом спросил последний великий европейский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко: Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать. Подробнее.
Григорий Азаренок:
Что надо было сделать с немцами, чтобы им взорвали «Северные потоки», а они молча утерлись? Что надо было сделать с ними, чтобы вся их великая промышленность, локомотив Европы, стала загибаться, а наследники Бисмарка и Гинденбурга заткнулись в тряпочку? Да, их пленили политически. Да, их элита – это блеклые халдеи, холуи транснациональных корпораций. Они не имеют ни глаз, ни голоса. Это призраки, тени от людей. Но самая страшная оккупация – попрание духа Европы.
– Отдайте Гамлета славянам! –
Кричал прохожий человек.
Глухое эхо за туманом
Переходило в дождь и снег.
Но я невольно обернулся
На самозвучные слова.
Как будто Гамлет шевельнулся
В душе, не помнящей родства.
И приглушенные рыданья
Дошли, как кровь, из-под земли:
– Зачем вам старые преданья,
Когда вы бездну перешли?!
Григорий Азаренок:
Посмотрите, какую бездну они перешли. Биологическая женщина, идентифицирующая себя как мужчина и принимающая мужские гормоны, забеременела от своего мужа гея-мужчины и родила ребенка. Роды в воде транслировали по центральному новозеландскому телевидению. Мы это не покажем. Это слишком. Папа молчит. Епископы в страхе. Если они поднимут голос против пидорократии, их вновь обвинят в сношении с малолетними.
Европа связана, кастрирована, истекает кровью. На алтаре Кельнского собора скачет ведьма. У этой толстой ведьмы мужские половые признаки и американский флаг под бретелькой. Не зря в Украине в националистической среде очень популярна мысль, что именно сплоченные, яростные, злобные бандеровцы станут новой европейской скрепой. Что они впрыснут свое коричневое семя фашизма и покорят весь этот бордель. И это не пустые фантазии.
Где ты, настоящая Европа? Настоящая Европа в Минске. Мировой дух, дух истории Гегеля проносится по проспекту Независимости. Рядом с Николаем Лукашенко на «Марафоне единства» играет Себастьян Бах. На доклад с Александром Вольфовичем к Батьке приходит Карл Клаузовиц. Шекспир ставит пьесы в Купаловском. И Хайдеггер подолгу беседует с Гигиным о судьбах Европы. Мы не перешли бездны.
Полон верой и любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, Mater Dei кровью
Написал он на щите.