Григорий Азаренок, СТВ:

Европа, священные камни, Кельнский собор, Вена и Париж, конкистадоры и Реконкиста, Французская революция и голландский капитализм, папы римские и бонапарты. Жива ли ты, Европа? Похитили ли тебя? Можно ли тебя вернуть? Об этом подумаем сегодня. Здравствуйте, меня зовут Григорий Азаренок, это программа «Слово и дело», и я пришел с вами поговорить. Европа возникла на развалинах великой Римской империи. Сам Рим переехал в новый дом – Византию. Они так себя и называли – ромеи. А западнее образовались княжества тех самых варваров – франков и германцев, которые и разрушили разжиревшую, ленивую, погрязшую в грехе некогда великую цивилизацию. Первой скрепой для этих племен стал ватиканский престол. Это был могучий пассионарный взрыв. Варвары облачились в латы, подняли на флаги кресты и отправились в походы и на Святую Землю, и на Византию, и на Восток. И не было для них более святого имени, чем Дева Мария. Возникли искусство, богословие. Фома Аквинский побуждал совесть и божий глаз в черствых сердцах. Затем Возрождение. Как прекрасный Да Винчи и Рафаэль, вершины духа постигали позже великие немцы: Гете, Кант, Гегель, Шиллер, Маркс. И всякий сброд, разбойный люд съехали в Америку.

Григорий Азаренок:

Когда же ты исчезла, пропала, когда ты умерла, Европа? Может, в Первую мировую, которая похоронила континентальные империи? Или Вторая мировая надорвала тебя, истощила твой дух, убила волю к жизни, даже волю к смерти, даже ницшеанскую волю к власти. Немцев после Второй мировой кастрировали. Все древнее, средневековое и бисмарковское, вагнеровское заклеймили страшным клеймом фашизма. Французы же утратили свой дух, когда боши прошлись караваем по Франции и вошли в Париж. И вместо дрионовских великих королей и воинов их встретило вот такое лицо.

Григорий Азаренок:

Кто взял тебя в плен? Кто опутал по рукам и ногам? Кто вставил кляп в рот? Кто истязал тебя? Кто растоптал? Кто унизил? Те самые уехавшие разбойники и лиходеи. Они создали свое разбойничье государство, которое тайно питает ненависть к старой Европе. Лютую ненависть, как к бывшей родине, где они не нашли себя, не прижились. Воскреснешь ли ты, Европа? Об этом спросил последний великий европейский лидер Александр Лукашенко. Лукашенко: Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать. Подробнее.

Григорий Азаренок:

Что надо было сделать с немцами, чтобы им взорвали «Северные потоки», а они молча утерлись? Что надо было сделать с ними, чтобы вся их великая промышленность, локомотив Европы, стала загибаться, а наследники Бисмарка и Гинденбурга заткнулись в тряпочку? Да, их пленили политически. Да, их элита – это блеклые халдеи, холуи транснациональных корпораций. Они не имеют ни глаз, ни голоса. Это призраки, тени от людей. Но самая страшная оккупация – попрание духа Европы. – Отдайте Гамлета славянам! –

Кричал прохожий человек.

Глухое эхо за туманом

Переходило в дождь и снег. Но я невольно обернулся

На самозвучные слова.

Как будто Гамлет шевельнулся

В душе, не помнящей родства. И приглушенные рыданья

Дошли, как кровь, из-под земли:

– Зачем вам старые преданья,

Когда вы бездну перешли?!