Наши потомки должны знать – это было в истории: председатель Минского областного объединения профсоюзов об урочище «Куропаты»

Новости Беларуси. Трудились сегодня белорусы и ещё в одном знаковом для каждого из нас месте. В мемориальном комплексе Куропаты представители общественных организаций, молодежь, высаживали молодые саженцы.
Это урочище под Минском является местом массовых захоронений.
Историки и исследователи приводят разные цифры о количестве убитых здесь людей: от 7 до 250 тысяч человек.
Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
Мы тогда в это время не жили, но это наша история. Чтобы наши потомки помнили, знали, что и такое было в истории. Мы должны наводить здесь порядок.
Андрей Пилютик, член аналитической группы РОО «Белая Русь»:
«Белая Русь» выказала свои обязательства:
она будет вести постоянный мониторинг данных территорий и будет систематически проводить данные акции.
Алесь Чахольский, руководитель общественный дирекции Народного мемориала «Куропаты»:
Мы координируем эту деятельность. Признать нужно, что мемориал создан. Здесь практически ничего не нужно делать,
только его убирать, ставить кресты, смотреть за ним.