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Наши потомки должны знать – это было в истории: председатель Минского областного объединения профсоюзов об урочище «Куропаты»

22 апреля 2017 16:35
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Новости Беларуси. Трудились сегодня белорусы и ещё в одном знаковом  для каждого из нас месте. В мемориальном комплексе Куропаты представители общественных организаций, молодежь, высаживали молодые саженцы.

Это урочище под Минском является местом массовых захоронений.

Историки и исследователи приводят разные цифры о количестве убитых здесь людей: от 7 до 250 тысяч человек.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
Мы тогда в это время не жили, но это наша история. Чтобы наши потомки помнили, знали, что и такое было в истории. Мы должны наводить здесь порядок.

Андрей Пилютик, член аналитической группы РОО «Белая Русь»:
«Белая Русь» выказала свои обязательства:

она будет вести постоянный мониторинг данных территорий и будет систематически проводить данные акции.

Алесь Чахольский, руководитель общественный дирекции Народного мемориала «Куропаты»:
Мы координируем эту деятельность. Признать нужно, что мемориал создан. Здесь практически ничего не нужно делать,

только его убирать, ставить кресты, смотреть за ним.

Наши потомки должны знать – это было в истории: председатель Минского областного объединения профсоюзов об урочище «Куропаты»-1

В последнее время о судьбе Куропат развернулась широкая общественная дискуссия. В частности, во время круглого стола, который прошел в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня». Ученые и журналисты сошлись во мнении:

Куропаты, как Хатынь и Тростенец, заслуживает быть местом общенациональной памяти и скорби. 

Наши потомки должны знать – это было в истории: председатель Минского областного объединения профсоюзов об урочище «Куропаты»-4

В Беларуси объявлен конкурс проектов на создание мемориала.

А в самом урочище решено оставить только лес,

чтобы больше не нарушать уважительную тишину этого места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Виктор Малиновский # Андрей Пилютик # Алесь Чахольский

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