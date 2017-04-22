Храм Оптинских старцев в Минске: особенности постройки и объединение людей всех возрастов

Настоящий шедевр деревянного зодчества расположился в Малиновке. Вот уже 14 лет храм Оптинских старцев – самый любимый у прихожан. Началось все с благословления Преосвещенного митрополита Филарета, когда 1998 году была создана община в честь преподобного Серафима Саровского с поручением от владыки о строительстве храма. И это было знаковым событием для Большого города, ведь после войн и революций деревянные храмы сохранились только в областях.

Святыню создавали в лучших традициях белорусского деревянного зодчества: сделали храм в виде креста. Квадратный в плане сосновый сруб покрыт шатровой крышей, которую завершает мощный 8-гранный барабан.

Александр Ширитон, протоиерей, настоятель прихода храма преподобного Серафима Саровского в Минске:

Само освящение храма состоялось 3 августа 2003 года в честь собора преподобных старцев Оптинских и фактически явилось вот такой первой русской православной церковью в честь угодников Божьих, которые просияли в Оптиной пустыни, сегодня – Каложская область. Первоначально идея устройства интерьера храма сама была взята именно из Казанской церкви Свято-Виденской Оптиной пустыни. Мы иконы и саму резьбу постарались взять оттуда, для этого я отправил и резчиков, и иконописца в монастырь. Создавать уникальный деревянный наряд помогала опытный архитектор Тамара Алексеевна Судиловская, которая работала в Министерстве культуры и в путешествиях знакомилась со старинными деревянными церквями Беларуси. С открытием храма в Малиновке работа над эксклюзивным интерьером не заканчивается. Для святыни были написаны иконы на горе Афон, в России и Грузии. И сегодня образы святых продолжают пополнять церковь.

Здесь хранятся частицы мощей Святого Николая Мирликийского в иконе святителя – копии Барской, освященной на раке с мощами Святого Николая в городе Бари в Италии, частица мощей Святого Серафима Саровского, святые мощи 40 угодников Божиих. Александр Ширитон, протоиерей, настоятель прихода храма преподобного Серафима Саровского в Минске:

Конечно, первым для нашего прихода является предел условно преподобных старцев Оптинских. То есть в центре написана большая икона собора Оптинских старцев, которую мы освящали в монастыре Оптинской пустыни. Снизу сделано специально такое приспособление, где вставлены частички мощей угодников Божьих.

Сегодня существует идея разместить многочисленные частички мощей в гробнице и подписать, чтобы у прихожан и гостей храма была возможность приходить и молитвенно прикладываться к силе святых. В церкви есть особые места для молитвы. Например, уголок с образами Божьей матери, где в центре размещена икона Покрова Божьей матери.

Службы проходят каждый день: в будние дни это божественная литургия и в 18 часов – вечернее богослужение, в воскресный день божественные литургии проходят в 7 и 10 утра. Но не только религиозной жизнью известен Свято-Серафимский приход. Александр Ширитон, протоиерей, настоятель прихода храма преподобного Серафима Саровского в Минске:

При храме действует воскресная школа и сегодня количество учеников – 160 человек. У нас действует сестричество. Это женщины, наши прихожанки, которые помимо участия в богослужениях помогают нам здесь, оказывают помощь в поддержании порядка в храме. Действует у нас и молодежный центр. Главным событием является проведения ежегодного Сретенского бала во Дворце молодежи, где до 500 участников съезжается со всей Беларуси и гости из России приезжают к нам, с Украины.