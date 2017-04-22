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Многие семьи с детьми пришли навести порядок на территории Брестской крепости

22 апреля 2017 13:36
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Новости Беларуси. Наводили сегодня порядок и в месте, которое с Курганом Славы связано одной историей – в Брестской крепости.

Через две недели к Цитадели почтить память павших во время Великой Отечественной вместе с родными и близкими придут ветераны.

Сегодня в мирное время важно сохранить память об уроках военных лет и подвиге, который совершили защитники крепости.

Многие семьи с детьми пришли навести порядок на территории Брестской крепости -1

Святослав Пакало, житель Бреста:
Я пришел сюда маме помогать, листья загребать, и пришел сюда еще смотреть Брестскую крепость.

Кипела работа и неподалеку – на строительстве Западного обхода. Вторая очередь путепровода, который распределит транспортные потоки и разгрузит улицы –

ключевой объект к 1000-летию города.

Многие семьи с детьми пришли навести порядок на территории Брестской крепости -4

Первые опоры будущего моста начали «вырастать» марте. Сегодня же здесь вязали арматуру и выполняли бетонные работы, и все это силами работников городского и областного исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Святослав Пакало

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