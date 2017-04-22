Многие семьи с детьми пришли навести порядок на территории Брестской крепости

Новости Беларуси. Наводили сегодня порядок и в месте, которое с Курганом Славы связано одной историей – в Брестской крепости.

Через две недели к Цитадели почтить память павших во время Великой Отечественной вместе с родными и близкими придут ветераны.

Сегодня в мирное время важно сохранить память об уроках военных лет и подвиге, который совершили защитники крепости.