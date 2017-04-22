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Это действительно тот сектор экономики, который нужен нашей стране: Михаил Мясникович о строительстве научно-производственного центра биотехнологий

22 апреля 2017 13:37
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Новости Беларуси. Сенаторы 22 апреля надели каски и приступили к строительным работам. В строящемся научно-производственном центре биотехнологий под руководством председателя Совета Республики бетонировали полы.

Это действительно тот сектор экономики, который нужен нашей стране: Михаил Мясникович о строительстве научно-производственного центра биотехнологий-1

Открытие инновационного предприятия имеет особое значение в Год науки.

Первый комплекс планируется ввести уже в 2017 году. 

Он сможет выпускать 20 тонн сухих и 56 тонн жидких пробиотиков. Эта продукция обладает высоким экспортным потенциалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это действительно тот сектор экономики, который нужен нашей стране: Михаил Мясникович о строительстве научно-производственного центра биотехнологий-4

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Я вижу за биотехнологиями очень большую перспективу. Это действительно тот сектор экономики, который нужен нашей стране.

Достаточно сказать, что продукция этого предприятия уже сейчас проходит испытания в Турции, заказы имеются в Российской Федерации.

То есть предприятие ещё даже не введено в эксплуатацию, а уже портфель заказов сформирован.

# общество # Михаил Мясникович # Субботники в Беларуси # Фотофакт

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