Это действительно тот сектор экономики, который нужен нашей стране: Михаил Мясникович о строительстве научно-производственного центра биотехнологий

Новости Беларуси. Сенаторы 22 апреля надели каски и приступили к строительным работам. В строящемся научно-производственном центре биотехнологий под руководством председателя Совета Республики бетонировали полы.

Открытие инновационного предприятия имеет особое значение в Год науки.

Первый комплекс планируется ввести уже в 2017 году. Он сможет выпускать 20 тонн сухих и 56 тонн жидких пробиотиков. Эта продукция обладает высоким экспортным потенциалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я вижу за биотехнологиями очень большую перспективу. Это действительно тот сектор экономики, который нужен нашей стране.