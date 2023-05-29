«Наши коллеги добились очень больших успехов». Медицинская делегация Узбекистана посещает Минск

Обмен научным и практическим опытом, лечение и реабилитация пациентов, эффективные методы и организационные подходы. Делегация врачей из Узбекистана находится в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это врачи-педиатры, инфекционисты и акушеры. В Минск они приехали перенять опыт в медицине. Уже посетили ряд клиник. Среди них Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, родильный дом № 2, пятая городская больница. Здесь медики познакомились с достижениями и перспективами развития белорусского здравоохранения, оценили материально-техническую базу, оснащение оборудованием, новые технологии диагностики и лечения.

Екатерина Янущик, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Хотят видеть белорусских медиков у себя в гостях, хотят обмениваться опытом. И, соответственно, мы тоже имеем такие намерения и такие желания.

Камалитдин Низамутдинов, главный врач городского родильного комплекса № 8 Ташкента (Узбекистан):

Побывав в некоторых коллективах, мы почувствовали, как люди ответственно относятся к своим обязанностям, дружелюбно относятся к больным, к детям. Особенно хочу подчеркнуть роль государства, которое обеспечивает всем необходимым медицину. Одно Министерство здравоохранения не может этого добиться. Только с поддержкой государства наши коллеги добились очень больших успехов.

По результатам визита официальный Ташкент планирует подписать меморандум о сотрудничестве с комитетом здравоохранения Мингорисполкома. Что позволит расширить взаимодействие. Появится возможность обмена, а также обучения специалистов.