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«Наши коллеги добились очень больших успехов». Медицинская делегация Узбекистана посещает Минск

29 мая 2023 20:05
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Обмен научным и практическим опытом, лечение и реабилитация пациентов, эффективные методы и организационные подходы. Делегация врачей из Узбекистана находится в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Наши коллеги добились очень больших успехов». Медицинская делегация Узбекистана посещает Минск-1

Это врачи-педиатры, инфекционисты и акушеры. В Минск они приехали перенять опыт в медицине. Уже посетили ряд клиник. Среди них Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, родильный дом № 2, пятая городская больница. Здесь медики познакомились с достижениями и перспективами развития белорусского здравоохранения, оценили материально-техническую базу, оснащение оборудованием, новые технологии диагностики и лечения. 

«Наши коллеги добились очень больших успехов». Медицинская делегация Узбекистана посещает Минск-4

Екатерина Янущик, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома: 
Хотят видеть белорусских медиков у себя в гостях, хотят обмениваться опытом. И, соответственно, мы тоже имеем такие намерения и такие желания. 

«Наши коллеги добились очень больших успехов». Медицинская делегация Узбекистана посещает Минск-7

Камалитдин Низамутдинов, главный врач городского родильного комплекса № 8 Ташкента (Узбекистан): 
Побывав в некоторых коллективах, мы почувствовали, как люди ответственно относятся к своим обязанностям, дружелюбно относятся к больным, к детям. Особенно хочу подчеркнуть роль государства, которое обеспечивает всем необходимым медицину. Одно Министерство здравоохранения не может этого добиться. Только с поддержкой государства наши коллеги добились очень больших успехов. 

По результатам визита официальный Ташкент планирует подписать меморандум о сотрудничестве с комитетом здравоохранения Мингорисполкома. Что позволит расширить взаимодействие. Появится возможность обмена, а также обучения специалистов. 

# Беларусь-Узбекистан # общество # Екатерина Янущик # Фотофакт

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