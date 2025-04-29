Reuters: в Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

В результате повсеместного отключения электричества в Испании введено чрезвычайное положение. Отключение затронуло такие крупные города, как Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья и другие, а также соседние государства, такие как Португалия, Андорра и некоторые районы Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Серьезные нарушения в работе общественного транспорта и объектов инфраструктуры, включая остановку движения поездов, нерабочие светофоры и проблемы в мадридском аэропорту, усложнили жизнь горожан. Атомные станции страны были благополучно закрыты, а в супермаркетах образовались очереди. Люди также сталкивались со спасательными операциями из-за застрявших лифтов.