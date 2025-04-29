Власти Ирана назвали причину взрыва в Порту Бендер-Аббас

Взрыв, который произошел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в Бандар-Аббасе, был обусловлен халатностью и нарушениями техники безопасности, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени. Об этом пишет РИА Новости.

Мощность взрыва на химическом складе была настолько велика, что его было слышно на острове Кешм, в 20 километрах от порта.

В результате трагедии погибли 46 человек, более 1200 получили ранения. Порт функционирует в ограниченном режиме, принимая лишь 8% товаров первой необходимости, основной груз переместился в порт Имама Хомейни. На месте происшествия побывал президент Масуд Пезешкиан, который поручил не допускать подобных инцидентов в будущем.