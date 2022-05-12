Здесь знакомятся и даже влюбляются. Рассказываем, почему так популярна у пожилых танцплощадка в парке Челюскинцев

Новости Беларуси. Одно из излюбленных мест минчан и гостей столицы – парк Челюскинцев. Он открыл свои ворота еще в далеком 1932 году и до сих пор продолжает радовать посетителей свежей зеленью и необычной архитектурой. Территория парка делится на зону аттракционов, детских и подростковых развлечений, спортивно-оздоровительную, зону спокойного отдыха, а также игровые террасы. Какой бы был парк Челюскинцев без легендарной танцевальной площадки, об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки»:

Этому мероприятию уже много-много лет. Многие как пришли, так и остались, и сегодня уже даже постарели. Приводят своих друзей более молодых. Это танцевальная программа, которая проходит каждую субботу и воскресенье в весенне-летне-осенний период. Мы начинаем всегда в апреле и заканчиваем 1 декабря. Люди приходят, отдыхают, танцуют. Это наше взрослое поколение. Всем, кому 40 и чуть старше, а сколько дальше, мы никогда не спрашиваем. Здесь звучит музыка разная. Самое главное, что они здесь не просто отдыхают, они здесь общаются, показывают класс нашему молодому поколению, как можно танцевать и хорошо проводить время.

Дамы спешно поправляют макияж, а кавалеры уже вовсю рвутся на танцпол. Диджей явно знает толк в музыке. Здесь репертуар на любой вкус: от эстрадных исполнителей до аргентинского танго. Каждый выходные при любой погоде здесь собирается до 500 человек. И расстояние – не помеха.

Надежда Мордвинкина:

Уже более 13 лет я приезжаю на эту площадку на танцы. Нашла себе здесь очень много друзей, потому что здесь чувствуешь себя как в одной семье, если ты даже приезжаешь одна. Я приезжаю из Борисова. Это просто классное мероприятие. Вот есть у меня партнер, и не один. Александр Половой:

Она танцевальный марафонец. Танцует прекрасно, хорошо.

Танцы на открытом воздухе – это не только отличная возможность весело провести время, но и встретить свою вторую половинку. Так много лет назад и началась история Татьяны и Анатолия. До сих пор каждые выходные уже супружеская пара приезжает в любимый парк.

Татьяна Гвоздева и Анатолий Рожков:

12 лет как познакомились, а десять как поженились. Два года встречались. Влюбились в возрасте. Он вдовец, и я вдова. Потеряли своих половинок и тут нашли любовь свою. Цветы дарил, приглашал на свидание в парк, гуляли. Природу любим. Это наше любимое место. Потому что таких парков нет в Минске, как здесь.

Как писал классик в своем знаменитом романе:

Острижен по последней моде,

Как dandy лондонский одет –

И наконец увидел свет. Один из самых видных кавалеров на танцплощадке сразу приковывает взгляд. Но не стоит обольщаться. Завсегдатаи мероприятия знают, что Владимир разбил не одно женское сердце.

Владимир Зыль:

Мне, между прочим, 83 года исполнилось 14 марта. Я помню всю войну. Сюда я прихожу постоянно. Это зарядка, свежий воздух. О, танцплощадка, моя радость, сюда спешу я вновь и вновь. Тут моя юность, моя старость, движение, музыка, любовь. И зрительно мне все знакомы, я уважаю этих дам, что не сидят уютно дома, спешат сюда на встречу к нам. О, разноцветие нарядов из бабушкиных сундуков. Загадочность лукавых взглядов, движение, музыка, любовь. Много было дам, выбираю тех, кто любят двигаться, танцевать без всяких претензий. Площадка мне возвращает те минуты, которые я бы мог потерять без нее.

А вот у Анатолия на танцевальный вечер планы серьезные. Днем мужчина работает в такси, а по выходным зажигает в поисках прекрасной дамы. Правда, к спутнице есть несколько требований. Из обязательного: она должна хорошо двигаться и чувствовать ритм, чтобы составить достойную пару.

Анатолий Гринкевич:

Я еще в поиске, хотел бы найти достойную женщину, чтобы вместе танцевать, и веселиться, и продлить себе жизнь. Симпатичная, способная танцевать, а самое главное – любить. Чтобы душа была веселая, задорная, чтобы не было скучно с ней.

Вход на танцплощадку символический – 3,5 рубля. Некоторые посетители выразили досаду, что навес от дождя небольшой. Иногда собравшимся бывает тесновато, также на территории не хватает общественной уборной. Впрочем, большинство посетителей не обращают на это внимание и наслаждаются каждой минутой от танцев и общения друг с другом.

Людмила Тристень:

Тут вообще супер. Я тоже когда-то сидела дома, я не знала, что есть такие цудоўныя танцы в парке Челюскинцев. А потом как-то узнала, и уже года 3-4 хожу беспрерывно. В 2020-м ковид трохі супыніў, но потом регулярно.

Геннадий Крюк:

Познакомился с дамой, я ее люблю крепко, целую, обнимаю. Все хорошо. Площадка для людей элегантного возраста только открыла свой сезон, и впереди еще много теплых вечеров и незабываемых встреч.